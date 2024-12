Mancano meno di due mesi alla partenza del Festival di Sanremo 2025 e quello che in queste ore tutti si stanno chiedendo è: ma quando costano e dove si possono comprare i biglietti per accedere all’Ariston? Ecco tutto quello che sappiamo.

Quando escono e dove comprare i biglietti per Sanremo 2025

Quando escono e quanto costano i biglietti per assistere a una delle cinque serate del Festival di Sanremo 2025? È questa la domanda che tutti si stanno ponendo in questi giorni. Attualmente si stanno ultimando gli ultimi dettagli per la perfetta riuscita della kermesse musicale e solo poche ore fa i Big in gara hanno rivelato i titoli delle loro canzoni, che ascolteremo per la prima volta l’11 febbraio, data della prima puntata della manifestazione.

Il pubblico tuttavia spera di riuscire ad accaparrarsi uno dei ticket per entrare all’Ariston e vivere dal vivo la magia del Festival della canzone italiana. Ma come funziona e dove si possono comprare dunque i biglietti? Andiamo a vedere cosa sappiamo.

Stando a quanto è stato rivelato dalla Rai, quest’anno le modalità per acquistare i titoli di ingresso sono cambiate. Per la prima volta infatti la vendita e gestione dei biglietti di Sanremo 2025 è stata affidata alla piattaforma TicketOne. Ma andiamo a vedere nel dettaglio quali sono i passaggi.

Tutti gli utenti che vorranno tentare di accaparrarsi uno dei biglietti dovranno effettuare una prima registrazione preliminare sul sito TicketOne.it. I diretti interessati dovranno inserire tutti i dati richiesti (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica e numero di telefono). In seguito, tramite un software che estrarrà un certo numero di persone casuali, si potrà passare all’acquisto dei biglietti. Tuttavia viene precisato che il buon esito della fase di registrazione non determina la riuscita effettiva dell’acquisto dei ticket.

Ma quando escono i biglietti per Sanremo 2025? La registrazione per poter accedere all’acquisto si svolgerà dalle ore 10:00 del 19 dicembre 2024 alle ore 20:00 del 6 gennaio 2025. Gli utenti che verranno estratti, a partire dal 13 gennaio fino al 27 dello stesso mese, riceveranno un’email con tutte le modalità e le tempistiche per procedere all’acquisto di un ticket.

Quanto costano i biglietti di Sanremo 2025

Adesso che abbiamo scoperto quando escono e dove si possono comprare i biglietti per Sanremo 2025, andiamo a vedere quanto costano.

Stando a quanto rivelato, un posto in Platea per le prime 4 serate ha un prezzo di €200. Un posto in galleria costa invece €110.

Per la serata finale invece i biglietti per Sanremo 2025 hanno un costo differente. Per la Platea bisogna infatti sborsare ben €730, mentre per la galleria €360. Attualmente non si conoscono ancora i prezzi relativi agli abbonamenti.

I Big in gara

Ora che abbiamo tutte le informazioni sui biglietti di Sanremo 2025, andiamo a rivedere chi sono i 30 Big in gara all’Ariston.

A salire sul palco saranno: Achille Lauro, Gaia, Coma Cose, Francesco Gabbani, Willie Peyote, Noemi, Rkomi, Modà, Rose Villain, Brunori SAS.

E ancora in gara troveremo: Irama, Clara, Massimo Ranieri, Emis Killa, Sarah Toscano, Fedez, Simone Cristicchi, Joan Thiele, The Kolors, Bresh, Marcella Bella.

Infine al Festival ci saranno: Tony Effe, Elodie, Olly, Francesca Michielin, Lucio Corsi, Shablo con Guè, Joshue e Tormento, Serena Brancale, Rocco Hunt e Giorgia.