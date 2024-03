Il grande cuore di Can Yaman! L’attore turco dona tre apparecchi medici all’Istituto Serafico di Assisi

Spettacolo

Andrea Sanna | 4 Marzo 2024

Can Yaman

Bellissimo gesto di Can Yaman, come testimoniato in queste ore. L’attore, insieme al Presidente dell’Istituto Serafico, Francesca Di Maolo, ha avuto il piacere di avere un incontro con i più giovani e ha donato delle apparecchiature medico-sanitarie al poliambulatorio dell’edificio.

Can Yaman dona tre apparecchi

In questi anni Can Yaman ha sempre dimostrato grande sensibilità verso cause importanti e spesso si è speso per dare un aiuto ai più bisognosi e in difficoltà. In questi giorni l’attore ha raggiunto l’Istituto Serafico di Assisi, ovvero il centro dedicato alla riabilitazione e alla cura di bambini e ragazzi affetti da gravi disabilità.

Durante la sua visita Can Yaman ha avuto modo di incontrare ognuno di loro, come reso noto dalla nota dell’Istituto. Accompagnato da alcuni responsabili della sua associazione benefica (CYFC) che sostiene i bambini e adolescenti in difficoltà, insieme al Presidente del centro Francesco Di Maolo, l’attore ha parlato con i ragazzi che abitano la struttura, conosciuto alcune delle loro storie e visitato l’intero edificio.

Come si apprende sempre dal comunicato Can Yaman ha avuto il piacere di scambiare due parole anche con i ragazzi del laboratorio teatrale che. Poi un salto anche al reparto riabilitativo e al poliambulatorio, dove vengono svolte delle visite specialistiche multidisciplinari per poter seguire ogni paziente verso il processo di guarigione.

Agli già innovativi ambulatori del Serafico, Can Yaman e la sua associazione hanno donato 3 dispositivi medico sanitari. Nel dettaglio: un pulsiossimetro, che serve per la misurazione della frequenza cardiaca e saturazione in quei pazienti che soffrono di apnee notturne. Poi ancora una bilancia con misuratore dell’altezza, che andrà nell’ambulatorio di neurologia pediatrica. E a questi si aggiunge anche un aspiratore per i pazienti disfagici. Si tratta di uno strumento in grado di salvare la vita a chi ha dei problemi di deglutizione del cibo.

Le parole dell’attore

Dopo i ringraziamenti da parte del Presidente del Serafico di Assisi, anche Can Yaman ha voluto esprimere le sue emozioni al termine di questo incontro. Queste le sue parole come si apprende dalla nota:

“Essere qui è per me un’immensa gioia ma anche un piacevole spunto di riflessione. L’Istituto Serafico è un’eccellenza, una realtà dove convivono professionalità, avanguardia e valori morali. Gli ospiti della struttura sono seguiti sotto ogni punto di vista. Ma la grande cura che viene riservata all’aspetto etico e al preservare la dignità che ogni persona dovrebbe meritare. A prescindere dalle patologie di cui soffre e dalle differenze sociali, è un inno alla vita e un incredibile insegnamento”.

Can Yaman ha riconosciuto che le attenzioni riservate dal Centro riabilitativo non riguardano solo la medicina. Ma abbracciano anche l’inclusività e danno importanza alla diversità, come un qualcosa che ci caratterizza e rende unici.

Un plauso a Can Yaman e alla sua associazione per il bellissimo gesto.