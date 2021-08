1 Birand Tunca interessato a Demet Ozdemir?

Una delle fiction più amate di Can Yaman è stata senza dubbio Daydreamer – Le Ali del Sogno. Come ben sappiamo proprio sul set della soap l’attore turco ha fatto la conoscenza della collega Demet Ozdemir, con la quale fin da subito c’è stato un rapporto speciale. Nel corso del tempo così numerosi fan hanno ipotizzato che tra i due fosse nato l’amore, e in molti hanno sperato che Can e Demet annunciassero di avere una relazione. Tuttavia le cose non sono andate così. Più volte infatti i diretti interessati hanno smentito i gossip e le dicerie, ammettendo di essere solo ed esclusivamente amici. Proprio nel corso di un’intervista per Verissimo di qualche mese fa, la Ozdemir in merito al suo rapporto con Yaman aveva affermato:

“Abbiamo un ottimo rapporto. Abbiamo avuto un periodo in cui abbiamo recitato insieme… lui anche devo dire che è molto bravo. Diciamo che è stato un bel viaggio insieme e spero che lui continui così nella sua carriera. […] Non voglio essere fraintesa, siamo amici. È una persona piena di valore, una persona a cui voglio sicuramente bene. Abbiamo entrambi grandi progetti, lavoriamo tanto, quindi non è che riusciamo a vederci così frequentemente. Però è sicuramente una persona a cui tengo molto”.

Adesso però, come fa notare Coming Soon, pare che stia scoppiando una nuova bomba. Secondo alcune indiscrezioni infatti sembrerebbe che Birand Tunca, ex collega di Can Yaman ed ex protagonista di Daydreamer, stia corteggiando proprio Demet Ozdemir! Come fa notare il portale l’attore è sempre molto attivo sul profilo Instagram della sua ex collega. Tunca infatti lascia numerosi like e cuori sotto i post di Demet, e in molti hanno dunque ipotizzato che Birand possa essere interessato a conquistare all’attrice!

Naturalmente al momento si tratta solo di speculazioni del web, e nulla lascia presagire che tra i due ci sia del tenero. Nel mentre Yaman sembrerebbe essere tornato single. Rivediamo cosa è accaduto in queste settimane.