Hanno inventato il gelato al gusto Can Yaman

1 Incredibile ma vero, da oggi esiste anche un gelato al gusto Can Yaman. Ad inventarlo una gelateria su richiesta di alcune clienti fan del noto attore.

Calendari, poster, riviste, oggetti di scena, costumi usati della serie TV, ormia i fan riescono a trovare tutto nei negozi e sul web. Ma i fan di Can Yaman da oggi avranno qualcosa in più che non tutti i fandom hanno: il gelato al gusto del loro amato attore.

Sì perché una gelateria ha deciso di inventare un gelato chiamato appunto Can Yaman e che possa quindi ricordare le “fragranze” della star turca. A dare la notizia per primo è stato il sito del quotidiano Il Corriere della sera che ha trovato su Facebook questo gelato pubblicizzato da una gelateria nell’Alessandrino.

Per la precisione stiamo parlando della gelateria Lung’Orba di Ovada, un paese in provincia di Alessandria, in Piemonte. L’idea non è nata propriamente dall’attività artigianale, ma su richiesta di alcune clienti, assidue fan dell’attore. Le signore, hanno deciso di fondare un fan club e poi di chiamare la gelateria per chiedere se fosse stato possibile creare un gelato al gusto del famoso attore turco. Presto detto, perché l’attività e il suo gelataio hanno soddisfatto questa richiesta, mantendendo la loro cultura artigianale e a km 0.

Ecco quindi cosa contiene il gusto Can Yaman…