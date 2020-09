1 Can Yaman biografia e filmografia

Can Yaman è nato a Istanbul, in Turchia, l’8 novembre 1989, quindi ha da poco compiuto 30 anni. Le sue origini sono multiculturali, poiché il nonno è jugoslavo, mentre la nonna è macedone.

Con i genitori è cresciuto a Istanbul e, dopo aver frequentato la scuola elementare e la scuola media al Bilef College, ha studiato al Liceo Italiano di Istanbul. Si tratta di una scuola privata turca dove ha imparato perfettamente l’italiano. Tra l’altro è stato uno dei migliori studenti del suo anno. Successivamente si è iscritto all‘Università alla facoltà di Giurisprudenza, ma qui ha capito che non era la strada che faceva per lui. Comunque durante questi studi ha partecipato ad uno scambio per studenti ed è stato molti mesi negli Stati Uniti.

Subito dopo la laurea, Can Yaman ha fatto un anno di praticantato, lavorando poi sei mesi presso un importante studio legale. Ma ha lasciato la carriera di avvocato per dedicarsi alla recitazione, sua grande passione. La sua carriera come attore è quindi ancora molto breve, poiché ha iniziato tardi questo lavoro. Infatti ha seguito qualche corso di recitazione e poi nel 2014 ha ricevuto il suo primo ruolo in una serie TV. Ha quindi fatto qualche serie TV turca per poi avere un grandissimo successo con Bitter Sweet – Ingredienti d’amore. Dopo questo ruolo, è stato il protagonista maschile della soap opera Erkenci Kus, che ha riscosso un grande successo arrivando anche in Italia.