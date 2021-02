1 In messaggi d’amore di Can Yaman

Continua la storia d’amore di Can Yaman con Diletta Leotta e continuano i messaggi romantici che si scambiano tramite social, in particolare Instagram. La maggior parte arrivano proprio dall’attore turco che tagga la conduttrice televisiva e radiofonica nei suoi post e nelle sue storie.

Da un po’ di giorni a questa parte, quando non si allena per il suo prossimo lavoro (cioè la serie TV Sandokan), Can segue in TV la diretta di Radio 105 del programma condotta da Daniele Battaglia e appunto Diletta Leotta. Ma oggi ha aggiunto anche un messaggio molto carino e romantico a questa visione.

Come sempre, l’attore ha messo una storia sul suo profilo Instagram mentre stava guardando la fidanzata in TV e ha scritto: “Gioia del mio cuore”. E ha aggiunto un cuore rosso.

Nei giorni passati ha messo foto con lei e ha lasciato dedicate. Tutto questo ha spezzato in due i seguaci dell’attore.

C’è chi segue assiduamente questa storia d’amore tifando per il loro futuro insieme. E c’è invece chi non la manda proprio giù e si è sentito deluso da Can Yaman, tanto da trovarlo cambiato nell’atteggiamento. Ciò deriva dal fatto che in passato, quando era in Turchia e gli unici rapporti che aveva con l’Italia erano quelli con i suoi fan, l’attore era davvero molto riservato e non aveva nessuna intenzione di parlare della sua vita privata. Ora è cambiato tutto.

Ma parlando proprio dei gossip che lo riguardano, ecco tutti gli ultimi aggiornamenti…