Nicolò Figini | 22 Agosto 2023

Can Yaman ha pubblicato una foto insieme ai genitori per poi scrivere loro anche ina dedica

La foto di Can Yaman con i genitori

Can Yaman è un attore di grande successo che in Italia è stato capace di conquistare il cuore dei fan grazie ai ruoli nelle soap opera turche nelle quali ha recitato. Nell’ultimo periodo è protagonista della fiction “Viola come il mare” insieme a Francesca Chillemi e anche in questo caso ha riscosso numerosi consensi.

Per quanto riguarda la sua vita privata, però, non abbiamo mai avuto troppe informazioni. L’attore è una persona molto riservata e ha sempre cercato di difendere il più possibile la privacy delle sue relazioni. Così come quella inerente alla propria vita famigliare. Qui sotto, per esempio, possiamo vedere una rara foto di Can insieme ai suoi genitori.

Can ha scritto loro anche una tenera dedica: “It’s so precious to keep finding a smiling family regardless of anything“. Frase che si traduce: “È bellissimo continuare a trovare una famiglia sorridente nonostante tutto“

Il padre si chiama Guven Yaman, ha origini albanesi-kosovare e lavora come avvocato. La madre Guldem, invece, ha origini albanesi-macedoni ed è una professoressa di Lettere. Per un breve periodo Can Yaman ha pensato di seguire le orme del papà e ha cominciato a studiare Giurisprudenza all’università. Dopo essersi laureato nel 2012 ha iniziato a lavorare come avvocato prima di diventare attore.

Can Yaman insieme ai genitori

Nella vita di Can sono state molto importanti anche le sue nonne, le quali sono state coinvolte direttamente nella sua educazione e gli sono state vicino quando i genitori hanno divorziato. Voi avevate mai visto i volti della madre e del padre? Fatecelo sapere con un commento.

