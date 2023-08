NEWS

Andrea Sanna | 22 Agosto 2023

Grande Fratello Vip 5 Uomini e donne

Così come tanti altri del GF Vip, anche Sonia Lorenzini pubblica la sua prima canzone. L’ex tronista fa l’annuncio e uno spoiler

La prima canzone di Sonia Lorenzini

Una nuova notizia arriva dall’edizione numero 5 del Grande Fratello Vip. Quell’anno ricordiamo che nel cast ha fatto parte anche l’ex tronista di Uomini e Donne, Sonia Lorenzini. A distanza di qualche anno dopo diversi progetti realizzati, ha deciso di percorrere la strada della musica.

Con un annuncio sui social network nelle scorse ore, Sonia Lorenzini ha fatto sapere di aver pubblicato la sua prima canzone. Il nome del singolo è Nomade e potremo ascoltarla a partire dalla mezzanotte del 25 agosto. Ecco il messaggio pubblicato dall’ex vippona sul suo profilo: “Per realizzare i propri sogni e per mettersi in gioco c’è sempre tempo. Venerdì 25 agosto a mezzanotte esce NOMADE la mia prima canzone”.

Ma non è mica finita qui! Entusiasta di poter dare questa notizia, Sonia Lorenzini ha voluto fare anche un piccolo spoiler. Scorrendo infatti nella mini gallery potrete ascoltare anche qualche secondo del brano. Un piccolo regalo in anticipo che ha voluto fare ai propri follower, felici per lei.

Altra rivelazione fatta da Sonia Lorenzini è la copertina del brano, come mostrato qui sotto.

Sonia Lorenzini è solo l’ultima di tanti ex volti della trasmissione (e di quell’edizione) che hanno deciso di incidere una canzone dopo il reality. Giusto per citarne alcuni pensiamo a Pierpaolo Pretelli o Rosalinda Cannavò. Ma anche Stefania Orlando ha voluto portare al successo altri brani. Passiamo poi a Maria Teresa Ruta e Giacomo Urtis e il successo avuto da Andrea Zelletta nel ruolo di deejay.

Passando invece all’edizione più recente del Grande Fratello Vip, il brano della Lorenzini va ad aggiungersi a quelli di Edoardo Donnamaria, Nikita Pelizon, Pamela Prati e Sarah Altobello per esempio.

Vedremo dunque nei prossimi giorni che riscontro avrà il pezzo pubblicato da Sonia Lorenzini sul pubblico social (e non solo)