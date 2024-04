Can Yaman si sbilancia a Verissimo: “Farò anch’io un figlio” – VIDEO

NEWS

Debora Parigi | 27 Aprile 2024

Can Yaman

Rivelazione di Can Yaman a Verissimo che ha detto che farà un figlio entro la terza stagione di Viola come il mare

Ospiti insieme a Verissimo da Silvia Toffanin, Can Yaman e Francesca Chillemi hanno parlato della seconda stagione di Viola come il mare. Ma hanno parlato anche un po’ di vita privata e proprio in questo frangente l’attore ha un po’ stuzzicato la collega dicendo che cerca una donna come lei esprimendo il desiderio di fare un figlio.

Can Yaman rivela di volere un figlio e cerca una donna come Francesca Chillemi

Partirà molto presto la messa in onda su Canale 5 della seconda stagione di Viola come il mare che ha come protagonisti Can Yaman e Francesca Chillemi. I primi tre episodi sono già disponibili su Mediaset Infinity in anteprima e oggi i due attori sono stati ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo per parlarne.

Ovviamente per i due protagonisti della fiction non sono mancate anche le battute e le punzecchiature. Lei era in studio, mentre lui in collegamento, ma non si sono fermati dal tirarsi frecciatine simpatiche a distanza per il divertimento della conduttrice e del pubblico.

Nell’intervista, la Toffanin ha chiesto a Can Yaman e Francesca Chillemi come fosse il rapporto tra loro sul set e fuori. Ed entrambi hanno detto che hanno un bellissimo rapporto, vanno davvero tanto d’accordo. Ma lui ha criticato un po’ il fatto che lei spesso sta al telefono. Lei ha negato e ha aggiunto che ha anche una figlia e quindi deve starci un po’ dietro.

A quel punto Can Yaman ha fatto una battuta stuzzicando la collega: “Per la terza stagione faccio anch’io un bambino, così siamo pari”. Subito Silvia Toffanin ha voluto indagare per scoprire se ci fosse qualche donna già nella sua vita, ma a quanto pare l’attore è ancora single. Però è alla ricerca di una donna proprio come la collega: “Appena trovo la donna giusta, magari bella come Francesca, faccio un bambino. Devo trovarla, aiutatemi voi. È difficile un po’ trovarla simile a lei, troppo difficile”.

In passato molti hanno fantasticato su una relazione tra Can Yaman e Francesca Chillemi. Ma lei è legata sentimentalmente all’imprenditore Stefano Rosso dal quale ha avuto una figlia nata nel 2016.