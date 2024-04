Ermal Meta diventerà papà per la prima volta: l’annuncio e il sesso del bambino (FOTO)

Gossip

Nicolò Figini | 24 Aprile 2024

Ermal Meta ha annunciato sul proprio profilo Instagram che sta per diventare papà per la prima volta. Ecco la tenera dedica

In queste ultime ore Ermal Meta è apparso sui social per dare una lieta notizia a tutti i suoi fan: presto diventerà papà per la prima volta.

Ermal Meta diventa papà

Ermal Meta è un cantante e un paroliere molto amato, infatti i sui testi sono apprezzati da milioni di italiani. Sappiamo diversi fatti in merito alla sua carriera, ma che cosa conosciamo della vita privata? L’artista ci tiene a tenere le due cose ben separate e per tale motivo i dettagli sono ridotti all’osso.

Sappiamo che per nove anni ha avuto una relazione con la speaker radiofonica Silvia Notargiacomo, ma nel 2018 i due decidono di prendere strade diverse. Nell’aprile del 2020 conosce Chiara Sturdà, marketing manager e agente sportiva. Insieme pare abbiano deciso di allargare la famiglia perché in queste ore, sul proprio profilo social, Ermal ha annunciato di stare per diventare padre:

“Questo sarà il tuo primo maglioncino. Noi ti aspettiamo. Tu non avere fretta, ma non tardare troppo che ormai non possiamo fare a meno di te. Ti aspettiamo piccola Fortuna, portaci l’estate. La tua mamma e il tuo papà”.

L’annuncio di Ermal Meta

Sappiamo che il nome scelto è Fortuna e quindi possiamo affermare che sarà una bambina. Del resto, Ermal Meta stesso a Verissimo aveva dichiarato che gli sarebbe piaciuto diventare padre in futuro, nonostante tutte le sue paure:

“Ho pensato per tanto tempo di non voler diventare padre, non avrei mai voluto correre il rischio che mio figlio potesse pensare di me quello che pensavo io di mio padre. Forse però oggi dentro di me qualcosa è cambiato. Quindi se mi chiedi vorresti diventare papà? Sì, quando però non lo so”.

Pare che quel giorno si stia finalmente avvicinando e tutti noi, comprese le redazioni di Novella 2000 e Novella2000.it, non potremmo che essere più felici per i futuri neo genitori.