Sanremo 2025, spuntano due grandi nomi per la conduzione e due amatissime cantanti come co-conduttrici

NEWS

Debora Parigi | 27 Aprile 2024

Sanremo 2025

Arrivano nuove indiscrezioni per Sanremo 2025 e così abbiamo due nomi noti per la conduzione e altri due come co-conduttrici

Continuano le indiscrezioni sul Festival di Sanremo 2025 e la sua conduzione. E così si fanno sempre più insistenti le voci per una conduzione di coppia con due grandi nomi della TV. Ma non solo, spuntanto anche i rumor su due co-conduttrici direttamente dal panorama musicale e amatissime dal pubblico. Andiamo a vedere tutti i dettagli.

Conti e De Filippi per Sanremo 2025 insieme a Elodie e Annalisa

Con la rinuncia di Amadeus alla conduzione e alla direzione artistica di Sanremo 2025 (seguito dal suo addio alla Rai), continuano a susseguirsi ipotesi e indiscrezioni su chi ne prenderà l’eredità. Sappiamo che la Rai ci sta lavorando già da tempo, ma tra rinunce di nomi importanti e gusti del pubblico, ancora ufficialemente siamo in alto mare.

Questo però non ferma i cacciatori di notizie a scoprire nuove indiscrezioni e rumor. Ecco che quindi si fanno sempre più numerose le voci sulla presenza come conduttori di due volti noti alla TV. Due volti che rappresentato Rai e Mediaset e che in realtà sono già stati sul palco dall’Ariston proprio in questo ruolo e insieme. Stiamo parlando di Carlo Conti e Maria De Filippi. Il nome di Conti gira ormai da tempo e dopo una sua rinuncia di qualce tempo fa, ci sarebbe stato un dietro front. E qualche giorno fa ai microfoni de Le Iene lui stesso aveva detto:

“Se sarò io al timone del prossimo Festival di Sanremo? Vorresti saperlo?! Non so se me lo chiederanno, o forse me l’hanno già chiesto, ma anche in questo caso io non lo rivelerò mai. Stefano De Martino ha fatto il mio nome? Ma caro Stefano come fai a sapere certe cose? Comunque il punto è uno, non è il problema di presentare Sanremo, ma è la direzione artistica che è molto importante. Detto questo, qualcuno lo dovrà pur fare perché Sanremo è Sanremo. Poi si parla sempre al maschile, ma ci sono anche un sacco di donne capaci e bravissime. Chi? C’è Mara Venier, Milly Carlucci e c’è Maria De Filippi. Con lei l’ho fatto è stato bellissimo e ci siamo divertiti un sacco. Magari ritorniamo io e lei, chissà“.

Ma non finisce qui, perché il settimanale DiPiù si è spinto oltre andando addirittura a fare altri due nomi, quelli cioè delle co-conduttrici. Oltre a confermare l’ipotesi Conti-De Filippi, il magazine ha anche aggiunto che ci sarebbe l’interesse per due artiste italiane amatissime dal pubblico. Si tratta di Elodie e Annalisa:

“Per il dopo Amadeus ci sono Carlo Conti e Maria De Filippi. Con loro anche Elodie e Annalisa. In Rai sperano che questo progetto vada in porto. Lo staff di Carlo avrebbe già iniziato a sondare il terreno per capire su cosa puntare per il prossimo Festival di Sanremo“.

Per Elodie non sarebbe una novità, poiché è già stata co-conduttrice in passato. Parliamo del 2021, cioè la seconda edizione condotta da Amadeus. Annalisa, invece, non è mai stata co-conduttrice, ma ha una grande esperienza sul palco dell’Ariston avendo già partecipato in gara svariate volte.