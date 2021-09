1 Can Yaman e l’attrice Moran Atias

In questi giorni si sta svolgendo l’edizione numero 78 della Mostra del Cinema di Venezia. Tantissime le celebrità, nazionali e internazionali, che hanno calcato il red carpet. Si passa da influencer come Paola Turani a attrici come Zendaya e Anya Taylor-Joy, lì presenti per assistere alla prima dei loro film. Tra i tanti volti famosi, inoltre, anche quello di Can Yaman, l’attore turco amatissimo anche in Italia grazie alle soap di successo come Bittersweet, Daydreamer e Mr. Wrong, per citarne alcune.

Da lungo tempo si chiacchiera della sua vita sentimentale. Dopo tanti rumor, infatti, diverso tempo fa, ha ufficializzato la sua relazione con Diletta Leotta. Sembra, però, che da qualche settimana i due non siano più stati visti insieme, almeno in pubblico. I fan, quindi, hanno cominciato subito a pensare che la coppia potesse essere scoppiata. Sarà davvero così? Non lo sappiamo con certezza visto che nessuno dei due ha mai commentato nulla a riguardo. Gli indizi, però, sembrerebbero tanti. In base alle indiscrezioni, infatti, la giornalista sportiva avrebbe rotto il fidanzamento a causa di incompatibilità di carattere insormontabili.

Ovviamente non sappiamo se sia davvero così. Fatto sta, però, che Diletta Leotta ha festeggiato di recente i suoi 30 anni e alla festa di compleanno Can Yaman non era presente. Molti gli amici e i parenti lì quella sera, ma non il fidanzato. Una situazione che molti suoi follower hanno trovato decisamente strana. Ultimo indizio, ora, riguarda proprio l’attore turco. Secondo quanto descritto dal sito Tgcom24 e riportato anche da Gossip e TV, la celebrità avrebbe guardato molto spesso l’attrice israeliana Moran Atias. Pare, infatti, che ci sia stato uno scambio di sguardi reciproco, lasciando suggerire una complicità inaspettata. Si parla, inoltre, anche di sorrisi maliziosi.

Ci sarà qualcosa di reale in tutto questo? Non abbiamo modo di dirlo con certezza. Anche in passato, infatti, gli sono stati attribuiti flirt del tutto falsi. Andiamo a rivederne uno…