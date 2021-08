1 Al compleanno di Diletta Leotta non c’è Can Yaman

Nella giornata di ieri, un giorno prima del suo effettivo compleanno, Diletta Leotta ha festeggiato i suoi 30 anni. Ha organizzato, infatti, una festa in grande stile con alcuni suoi amici e parenti. Presenti anche dei truccatori che, in una stanza dedicata, si sono occupati di farle il make up e curarla a dovere per la sua entrata in scena. Come riporta anche il sito Gossip e TV, infatti, si trattava di un white party. Qui si sono esibiti molti artisti, da acrobati a ballerini. Tra gli invitati, inoltre, anche Elodie, la quale ha cantato per la festeggiata, e Rossella Flamingo, la quale ha ottenuto una medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo. Ovviamente presente anche il collega Daniele Battaglia, il quale ha tenuto un discorso.

Tra tutti, però, c’era un grande assente. Stiamo parlando di Can Yaman, il fidanzato di Diletta Leotta. Cosa sta succedendo tra loro? Ormai è qualche tempo che non si stanno più facendo vedere insieme. Che sia dovuto ai vari impegni lavorativi o sotto c’è dell’altro? Non possiamo saperlo con certezza. Nessuno dei due ha commentato la situazione e chi credeva che la loro relazione fosse solo una trovata pubblicitaria adesso ne è sempre più convinto. Tra i fan, ad ogni modo, stanno diffondendosi alcune ipotesi. Pare, infatti, che la conduttrice radiofonica abbia dato indietro a Can l’anello di fidanzamento.

Da tempo, ormai, si parlava di un matrimonio imminente tra i due. Sembrava, inoltre, che la giovane avesse avuto anche la benedizione dei genitori dell’attore turco. Secondo i rumor, però, ormai la coppia sarebbe scoppiata. Il motivo? Pare che dietro la ragione si nascondano delle differenze caratteriali troppo profonde che nemmeno l’amore riuscirebbe a colmare. Tutto questo, ci teniamo a ribadirlo ancora una volta, è soltanto un rumor. Non sappiamo cosa stia davvero accadendo tra Diletta Leotta e Can Yaman.

Rimaniamo in attesa di conferme o smentite sulla fine della loro relazione. Nel frattempo continuate a seguirci per non perdervi altre news a riguardo.