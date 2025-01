Stando a un retroscena emerso nelle ultime ore, Mediaset starebbe valutando l’ipotesi di cancellare Mattino 4. Ecco cosa sta accadendo al programma, che sarebbe dovuto tornare in onda il prossimo 7 gennaio.

Il retroscena su Mattino 4

In questi mesi a tenere compagnia al grande pubblico di Rete 4 è stato il nuovo programma Mattino 4. La trasmissione è stata affidata a Federica Panicucci e a Roberto Poletti e va in onda subito dopo la fine di Mattino Cinque. Giorno dopo giorno dunque i due conduttori trattano i principali casi di cronaca del nostro paese e non solo e di certo hanno ottenuto un ottimo riscontro da parte dei telespettatori. Tuttavia in queste ore è spuntato un retroscena che non è passato inosservato e che sta già facendo discutere. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Stando a quanto ha rivelato Giuseppe Candela per Dagospia, sembrerebbe che Mediaset stia valutando l’ipotesi di cancellare il programma in onda su Rete 4. La trasmissione sarebbe infatti dovuta tornare in onda regolarmente dopo le festività natalizie e la prima puntata era prevista per martedì 7 gennaio.

Tuttavia, stando a quanto rivelato, Mattino 4 non verrà trasmesso sulle reti Mediaset. Come specifica Candela, c’è chi parla solamente di un momentaneo stop. Tuttavia pare che i vertici stiano pensando a una possibile cancellazione. Attualmente dunque si starebbe decidendo il da farsi e solo nei giorni a venire arriverà la decisione finale.

A oggi però si tratta solo di indiscrezioni e vi invitiamo dunque a prendere i gossip con le pinze. Al momento infatti Mediaset non ha confermato in alcun modo le voci di corridoio e non sappiamo dunque cosa stia accadendo. Di certo però nei prossimi giorni ne sapremo di più in merito e scopriremo quale sarà il destino del programma condotto da Federica Panicucci e Roberto Poletti.