In queste ore Alba Parietti è stata coinvolta in un incidente sulle piste da sci a Courmayeur ed è così finita in Ospedale. Poco fa però la conduttrice è tornata sui social e ha rotto il silenzio. Andiamo a scoprire le sue prime parole.

Le prime parole di Alba Parietti

In queste ore a tornare al centro dell’attenzione mediatica è stata Alba Parietti. La conduttrice, da anni nel cuore del pubblico, è stata coinvolta in un incidente sulle piste da sci a Courmayeur ed è così finita in ospedale. Stando a quanto riportato da Dagospia, la Parietti è stata travolta da un ragazzino che procedeva a grande velocità. Poco fa così Alba è tornata sui social e con un lungo post ha rotto per la prima volta il silenzio, rivelando di avere un trauma al ginocchio. Ciò nonostante la presentatrice sta bene e dopo un breve periodo di convalescenza tornerà più forte di prima.

Nel mentre però Alba Parietti ha voluto fare un elogio all’equipe medica dell’Ospedale Umberto Parini di Aosta, che l’ha prontamente soccorsa. La conduttrice dunque ha speso bellissime parole per la sanità italiana e in merito ha affermato:

“Oggi ho avuto necessariamente modo di riflettere su quanto sia preziosa la sanità pubblica italiana, spesso criticata, ma che nella realtà si rivela un pilastro fondamentale del nostro Paese. […] Sono rimasta colpita dall’estrema cura, professionalità e attenzione dimostrate non solo nei miei confronti, ma verso tutti i pazienti presenti, nonostante il periodo festivo. […] La sanità pubblica italiana è fatta di grandi professionisti che meritano rispetto e gratitudine. In un momento storico in cui siamo abituati a sentire solo critiche, oggi voglio dare voce a un esempio di eccellenza”.

Non resta dunque che fare un enorme in bocca al lupo ad Alba Parietti e augurare alla conduttrice una pronta e serena guarigione.