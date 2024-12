Aggressione in un parcheggio per il conduttore Gianni Ippoliti

Il conduttore Gianni Ippoliti è stato vittima di una brutta aggressione in un parcheggio a Roma. Ecco cosa è accaduto al presentatore televisivo.

Aggressione per Gianni Ippoliti

In queste ore due notizie hanno attirato l’attenzione dei telespettatori. Dopo l’incidente che ha visto protagonista Alba Parietti, travolta da uno sciatore a Courmayeur, anche per Gianni Ippoliti sono state ore da incubo. Il noto presentatore televisivo infatti è finito anche lui in ospedale a seguito di una lite per un parcheggio in centro a Roma.

Secondo quanto si legge su Rai News l’aggressione si sarebbe verificata tra la notte di sabato e domenica a Roma, nei pressi di via Prefetti. Il conduttore Rai si trovava lì, nei pressi di un parcheggio. Era da poco passata la mezzanotte quando un furgone bianco si è affiancato accanto a Gianni Ippoliti. All’interno del veicolo un uomo che al momento non sarebbe stato identificato.

Uno scambio di parole avrebbe surriscaldato gli animi, tanto che la situazione sarebbe poi degenerata. Infatti il conducente del furgone pare abbia colpito Gianni Ippoliti con un pugno piuttosto violento, facendolo così cadere a terra.

Alla caduta il conduttore ha urtato una macchina lì accanto. Fortunatamente è riuscito a rialzarsi e ha visto il furgone allontanarsi a forte velocità. Lucido e con fermezza, Gianni Ippoliti ha preso la targa del veicolo e allertato i soccorsi. Stando alla ricostruzione gli agenti della polizia sono intervenuti sul posto e hanno avviato le indagini per identificare l’aggressore.

Intanto Gianni Ippoliti è stato trasferito in ospedale Santo Spirito. I medici si sono subito occupati di lui. Per fortuna pare che il presentatore non abbia riportato delle gravi ferite. Ma al contempo ha raccontato di essere molto scosso per quanto gli è accaduto.

«Non avrei mai immaginato di trovarmi in una situazione simile», pare aver confidato a delle persone vicine a lui. Gianni Ippoliti avrebbe aggiunto ancora: «È stato un episodio surreale e inspiegabile».

Adesso è tutto in mano alle autorità che si stanno occupando del caso per trovare l’aggressore di Ippoliti, a cui mandiamo un abbraccio dopo questa brutta vicenda.