Ermal Meta è diventato papà! La dolce dedica del cantante: “Mai avuto il cuore più grande” (FOTO)

Gossip

Nicolò Figini | 19 Giugno 2024

In queste ultime ore Ermal Meta ha annunciato la nascita della sua prima figlia Fortuna. Ecco la dolce dedica del neo papà.

Nel mese di aprile Ermal Meta ha annunciato di stare aspettando il primo figlio insieme alla compagna Chiara Sturdà, conosciuta nel 2010 dopo una lunga relazione con la speaker radiofonica Silvia Notargiacomo. In quella occasione ha anche rivelato, tramite un post su Instagram, che sarebbe stata una femmina e si sarebbe chiamata Fortuna:

“Questo sarà il tuo primo maglioncino. Noi ti aspettiamo. Tu non avere fretta, ma non tardare troppo che ormai non possiamo fare a meno di te. Ti aspettiamo piccola Fortuna, portaci l’estate. La tua mamma e il tuo papà”.

Il grande giorno finalmente è arrivato ed Ermal Meta ha potuto pubblicare la prima foto insieme alla figlia e alla compagna. Qui sotto possiamo vedere il post social che ha postato e che ritrae tutte e tre le loro mani unite. In descrizione si legge: “La mia mano non è mai stata così grande e nemmeno il cuore“.

Ermal Meta annuncia la nascita della figlia

Ovviamente non potevano che arrivare valanghe di messaggi di congratulazioni per i neo genitori. Non solo da parte dei fan ma anche da parte di tutti i loro amici più famosi. Possiamo citare il comico Giovanni Vernia ma anche il cantante dei Negramaro Giuliano Sangiorgi: “Auguri fratello mio, benvenuta meraviglia! Come sta la mammina?“. Alla lista si aggiungono Alex Wyse, Virginio, Mariasole Pollio, Pamela Camassa, Ema Stokholma, Levante, Giulia Luzi, Carlo Conti, Chiara Galiazzo, Noemi e tanti ancora.

Anche noi di Novella 2000 vogliamo porgere le nostre più sentite congratulazioni alla coppia di neo genitori augurando loro ogni bene possibile. Non vediamo l’ora di vederli alle prese con la loro quotidianità adesso che si ritrovano catapultati in questo nuovo capito della loro vita.