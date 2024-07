Probabilmente questa non ve la sareste mai aspettata, ma è successo! Paola Iezzi in una recente intervista ha svelato che Vamos a bailar, brano celebre della sua carriera, è stato scartato al Festival di Sanremo di Fabio Fazio.

La rivelazione di Paola Iezzi su Vamos a bailar

Oggi Paola Iezzi è la nuova giudice di X Factor. Una nuova esperienza lavorativa per lei, che la rende molto fiera. A Il Corriere della Sera la cantante ha ripercorso la sua carriera e tante delle tappe fondamentali del suo percorso artistico, fino appunto alla nuova avventura professionale. Ma c’è stato un retroscena che l’artista ha riportato in vita e riguarda il passato.

Ricordate quando uscì la hit, Vamos a bailar! Il brano ebbe un successo clamoroso e ancora oggi è una canzone molto apprezzata anche dalle nuove generazioni. Eppure questo pezzo nasconde un aneddoto incredibile. Paola Iezzi ha rivelato infatti che è stata scartata dal Festival di Sanremo. Ecco le sue parole:

“La cosa più assurda è che quel pezzo fu bocciato inaspettatamente a Sanremo (all’epoca condotto da Fabio Fazio ndr.), eravamo convintissime che sarebbe stato preso, invece il direttore artistico Sergio Bardotti liquidò la canzone con parole poco carine, anche se poi ci chiese scusa”.

Insomma nonostante Vamos a bailar non abbia ottenuto una grande considerazione, si tratta comunque di una canzone che ha saputo riprendersi la sua rivincita! C’è da dire che sono tanti i brani che magari non vengono presi per la kermesse canora e successivamente diventano delle vere hit. Altri esempi lampanti negli anni possono essere Bruci la città di Irene Grandi, Tre parole di Valeria Rossi o La musica non c’è di Coez, giusto per citarne alcune. Avevano del potenziale e hanno in seguito ottenuto il successo sperato.

E voi conoscevate questo retroscena?

L’esordio a X Factor

Infine sempre a Il Corriere della Sera, Paola Iezzi ha detto di essere una persona molto empatica, di rivedersi nei ragazzi e nelle loro ansie, ma comunque all’interno di X Factor vuole essere giusta nelle sue decisioni.

Scelte che delle volte possono essere criticate dal pubblico, ma lei ha ribadito:

“X Factor non è una trasmissione sul bel canto, piuttosto sulla ricerca delle popstar del futuro”, ha concluso Paola Iezzi sicura. Sarà curioso dunque vederla in questa veste e capire come se la caverà insieme ai suoi colleghi giudici. X Factor sta per tornare e la cantante sembra essere davvero carica!