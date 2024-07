Sono delle icone della musica italiana e i fan hanno sofferto quando Paola e Chiara hanno deciso di dividersi, per poi tornare a gioire quando si sono riunite pochi anni fa. Ma oggi Paola Iezzi ha raccontato un retroscena su questa separazione rivelando che a volerla era stata proprio la sorella.

Per anni hanno fatto ballare intere generazioni con i loro tormentoni estivi e non solo. Poi Paola e Chiara hanno deciso di separarsi e continuare ognuna per la proprio strada. Solo di recente, pochi anni fa, sono tornate insieme e hanno ricominciato a fare musica in coppia rendendo felici i loro fan.

E a distanza di tanti anni da quel “divorzio”, Paola Iezzi ha raccontato un retroscena, il motivo di questa separazione e da chi è stato deciso. Intervista dal Corriere della Sera, la minore delle sorelle Iezzi ha raccontato cosa è successo in quell’unione che sembrava eterna. “La nostra è un’unione molto forte, che ha avuto un momento di difficoltà dopo 17 anni di carriera simbiotica. A un certo punto ha prevalso una certa dose di insofferenza”, ha spiegato.

E nel suo racconto, Paola Iezzi ha rivelato che era stata proprio Chiara a volersi dividere. “Il nostro sodalizio ha scricchiolato più da parte sua che da parte mia, Chiara ha iniziato a soffrire questo binomio. Entrambe abbiamo sofferto, ma forse io di più, sono la più piccola: lei aveva deciso la separazione e io l’ho subita. Ho dovuto assecondare la sua scelta e nel tempo ho cercato di comprendere le sue ragioni”, ha detto.

Ma oggi Paola e Chiara sono di nuovo una coppia musicale che ha ritrovato subito il successo, come se tutti quegli anni non fossero passati. “Dopo 10 anni c’è stato il riavvicinamento artistico, ha vinto la voglia di rimettere insieme i cocci”, ha concluso Paola Iezzi. Lei ha anche raccontato che il successo non le ha mai dato alla testa: “Non mi sono mai fatta ubriacare dai complimenti, anche perché sono una persona estremamente critica, penso sempre che potrei fare meglio. Le insidie del successo si realizzano quando sei attratto dai lati oscuri della tua personalità e ti lasci sedurre dal fascino del maledetto”.