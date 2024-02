Sanremo

Nicolò Figini | 12 Febbraio 2024

Sanremo 2024

In un video diffuso su Twitter possiamo vedere Dargen D’Amico che ha cercato di irrompere sul palco dell’Ariston durante l’esibizione di Gazzelle.

Il gesto di Dargen D’Amico

Dargen D’Amico è noto al grande pubblico per essere un cantante e uno dei giudici di X Factor. Nel corso degli anni si è fatto conoscere per la sua vena ironica e anche per l’aver preso a cuore temi sociali molto sensibili. Da ricordare, infatti, la sua partecipazione sul palco di Sanremo 2024 con la canzone “Olda alta” in cui si “fotografa la realtà dei migranti“.

Lui stesso, però, è stato protagonista anche di momenti più leggeri come per esempio quello che possiamo vedere nel video qui sotto. Ieri pomeriggio è andato in onda lo speciale “Dietrofestival” in cui il pubblico ha potuto gustarsi delle scene inedite dal dietro le quinte.

Abbiamo così scoperto che in una delle prime serate Dargen D’Amico stava per fare irruzione sul palco durante l’esibizione di Gazzelle con la sua “Tutto qui“. Il tecnico che si trovava con lui però è corso verso di lui per bloccarlo: “No, Dargen, no no!“. La replica del cantante è stata: “Un ingresso un po’…“, mentre l’altro ha commentato con accento romano: “Ma mi vuoi fare ammazzà”

ODDIO DARGEN UN PAZZO CHE VOLEVA ENTRARE DURANTE L’ESIBIZIONE DI GAZZELLE #Sanremo2024 #DietroFestival pic.twitter.com/d88xqwn0xD — trashtvstellare (@tvstellare) February 11, 2024

Ovviamente non sarebbe mai entrato durante la performance del collega, ma è stato un momento simpatico che è stato poi trasmesso in diretta su Rai 1 nella giornata di ieri. L’artista ha spesso questi momenti un po’ sopra le righe ed è anche per tale ragione che molti telespettatori lo hanno scelto come capitano della propria squadra del Fantasanremo.

Adesso il Festival è terminato e si ritornerà piano piano alla normalità nell’attesa di scoprire quale sarà il futuro di Sanremo per quanto riguarda la conduzione dopo Amadeus e Fiorello. Vi terremo aggiornati con tutte le informazioni del caso.