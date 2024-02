ONDA ALTA canzone Dargen D’Amico Sanremo 2024: testo e significato

Sanremo

Debora Parigi | 7 Febbraio 2024

Sanremo 2024

Torna in gara Dargen D’Amico anche per Sanremo 2024 e lo fa con la canzone Onda alta di cui andiamo a scoprire testo e significato. Giudice di X Factor, Dargen promette di far ballare anche quest’anno, ma anche di far riflettere con il suo brano.

ONDA ALTA testo della canzone di Dargen D’Amico

Dopo averci fatti ballare nel 2022 con Dove si Balla, Dargen D’Amico torna all’Ariston anche per il Sanremo 2024 e porta un’altra canzone ritmita, ma che deve farci pensare.

Per questa sua seconda volta tra i Big del Festival, Dargen D’Amico presenta la canzone che ha come titolo Onda Alta. Il pezzo è incluso nel nuovo album “Ciao America” uscito il 2 febbraio, ma il brano lo potremo ascoltare ovviamente solo a partire dal Festival.

La canzone Onda alta è stata scritta da Jacopo D’Amico (vero nome di Dargen) e il testo ci fa comprendere già di cosa parla il brano. Infatti non dobbiamo farci ingannare dal ritmo ballabile. Eccone un estratto:

Sta arrivando sta arrivando l’onda alta

Stiamo fermi, non si parla e non si salta

Senti il brivido

Ti ho deluso lo so

Siamo più dei salvagenti sulla barca

Sta arrivando sta arrivando l’onda alta

Non ci resta che pregare finché passa

Scopriamo adesso il significato della canzone Onda alta di Dargen D’Amico.

Significato di Onda alta

Onda alta, canzone di Dargen D’Amico a Sanremo 2024, è forse il pezzo più veloce di questo Festival. Ma questo non deve farci pensare che sia un pezzo fine a se stesso per farci ballare, nasconde un messaggio profondo e tratta temi importanti.

Qual è il singificato di Onda alta? Il pezzo fa esplicitamente riferimento alle rotte dei migranti. “Il brano fotografa la realtà dei migranti”, ha spiegato a TV Sorrisi e Canzoni.

E il cantante ha aggiuto: “Musicalmente molto italiano, ha qualche inserto ritmico che costituisce una novità. L’ho scritto a ottobre 2023 e dentro si sente il Mediterraneo”.

Le parole di Dargen D’Amico prima di Sanremo 2024

Seconda volta sul palco dell‘Ariston, Dargen D’Amico prima di entrare in scena a Sanremo 2024 ha detto: “Sgranocchio delle alghe nori, sperando che sul palco vada tutto bene”.

E a proposito di esibizione, il suo brano è ballabilissimo, tanto che sarà impossibile restare fermi. Elemento chiave della coreografia (e del testo) è un palloncino.

Riguardo il brano, ne ha parlato più approfonditamente ai microfoni Rai: “Il genere è musica italiana che comprende un po’ tutti gli stimoli che questo Paese ha ricevuto negli anni musicalmente. E in qualche modo anche il brano è un brano italiano che si ispira alla forma di questo Paese e all’ambiente che ha reso la nostra cultura quello che è oggi. E cioè il mar Mediterraneo”.

I Big in gara a Sanremo 2024

Per Sanremo 2024 Amadeus ha deciso di mettere ben 30 Big in gara. 27 sono stati annunciati dal conduttore, mentre 3 provengono dal podio di Sanremo Giovani. Vediamo la lista completa dei cantanti e i titoli delle loro canzoni:

Alessandra Amoroso – Fino a qui; Alfa – Vai!; Angelina Mango – La noia; Annalisa – Sinceramente; Big Mama – La rabbia non ti basta; Bnkr44 – Governo punk; Clara – Diamanti grezzi; Dargen D’Amico – Onda alta; Diodato – Ti muovi; Emma – Apnea; Fiorella Mannoia – Mariposa; Francesco Renga e Nek – Pazzo di te; Fred De Palma – Il cielo non ci vuole; Gazzelle – Tutto qui.

Geolier – I p’ me, tu p’ te; Ghali – Casa mia; Il Tre – Fragili; Il Volo – Capolavoro; Irama – Tu no; La Sad – Autodistruttivo; Loredana Bertè – Pazza; Mahmood – Tuta gold; Maninni – Spettacolare; Mr. Rain – Due altalene; Negramaro – Ricominciamo tutto; Ricchi e Poveri – Ma non tutta la vita; Rose Villain – Click Boom!; Sangiovanni – Finiscimi; Santi Francesi – L’amore in bocca e The Kolors – Un ragazzo una ragazza.

La canzone Onda alta di Dargen D’Amico piacerà al pubblico di Sanremo 2024?