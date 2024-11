Vanno in crisi due concorrenti del GF, che minacciano di lasciare la Casa

Due concorrenti del GF nelle ultime ore sono andati in crisi e hanno minacciato di abbandonare la Casa più spiata d’Italia! Ecco cosa è successo e di chi si tratta nel dettaglio

GF, concorrenti in crisi minacciano l’abbandono

Le dure liti nella Casa del GF sembrano aver provato un po’ tutti i concorrenti. Lorenzo Spolverato, che ha avuto delle liti con Yulia Naomi Bruschi in due frangenti diversi, ha fatto sapere di volersi allontanare da tutti per un po’. Ma evidentemente non sembra essere l’unico, dato che due inquilini hanno minacciato di abbandonare il gioco.

Il faccia a faccia a tavola tra Shaila Gatta ed Helena Prestes sembra essere stato uno dei motivi a spingere Luca Calvani a essere stufo delle solite dinamiche. E dato che i toni tra le due inquiline si sono parecchio riscaldati, è non solo sbottato durante la discussione, ma oggi ha manifestato l’idea di fare un passo indietro. E nel modo più drastico possibile: lasciando la Casa del GF.

Mentre si trovava in cucina con Pamela Petrarolo, infatti si è lasciato andare a una confidenza: “Io ti dico la verità. Sto contemplando veramente di fare l’albero a casa”, ha detto Luca Calvani. Pamela Petrarolo pensava che il coinquilino del GF probabilmente scherzasse, ma l’attore è andato dritto al punto. Piuttosto serio ha affermato infatti: “No no, che mi frega. Se a loro garba questo… a me fa ca**re”.

E dajeeee pure Luca se ne vuole andare #GrandeFratello pic.twitter.com/S83ZKOmwnf — (@NatasciaE30) November 29, 2024

Anche Helena in crisi: “O sopporto o me ne vado”

Demotivata sembra essere anche Helena Prestes, che in chiacchiera con Amanda Lecciso ha confidato di essere al limite anche lei. Specie dopo le tensioni che si sono create recentemente al GF e la lite con Shaila Gatta che ha spaccato in due la Casa.

Inevitabilmente l’accaduto ha avuto delle ripercussioni e in questo discorso Helena Prestes ha fatto sapere di essere davvero molto provata dalla situazione: “O sto qua a sopportare o semplicemente me ne vado”, tra le frasi che più hanno colpito il pubblico.

Uno sfogo questo che, esattamente come quello di Luca Calvani e di Ilaria Galassi la scorsa settimana, ha portato il pubblico del GF a domandarsi cosa succederà ora.

C’è da dire peraltro che il promo per la prossima puntata del GF ci informa già dell’ingresso di nuovi concorrenti. Al momento ci sono solo rumor e niente di ufficiale e vedremo dunque se saranno o meno confermati lunedì sera!