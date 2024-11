Dopo le liti delle ultime ore al Grande Fratello, Lorenzo Spolverato ha ammesso di voler prendere le distanze da tutti. Quando Mariavittoria Minghetti gli ha domandato: “E Shaila?”, lui ha risposto secco: “Sono affranto. Voglio stare da solo”

Lorenzo Spolverato: “Voglio stare da solo”

Quanto successo in queste ultime ore nella Casa del Grande Fratello con le accese liti che si sono verificate, sembra aver avuto dei contraccolpi in alcuni concorrenti. Solo nella serata di ieri Lorenzo Spolverato è arrivato a una nuova discussione (a poco dalla precedente) con Yulia Naomi Bruschi e ora sembra essere turbato dagli avvenimento.

LEGGI ANCHE: Caos al GF! Due concorrenti entrano in crisi e minacciano di lasciare la Casa

Così come altri inquilini, Lorenzo Spolverato si è lasciato andare a uno sfogo. Si è detto deluso dall’atteggiamento di molti suoi compagni e ha ammesso di essere infastidito dalla serie di discussioni che si sono verificate in questi giorni. In chiacchiera con Mariavittoria Minghetti, Lorenzo ha ammesso di volersi allontanare da tutto e da tutti. Ha bisogno di prendere le distanze e concentrarsi su sé stesso: “Sono affranto. Voglio stare da solo. Prima recupero la mia felicità e poi vado dagli altri”.

Mariavittoria Minghetti però ha invitato il ragazzo a non essere così drastico in questo momento. È giusto che si conceda del tempo, ma è bene anche risolvere i problemi con gli altri compagni d’avventura e tornare al quieto vivere: “Penso che ci siano i presupposti per risolvere. Ci sta la delusione, ma ci sta anche la volontà di riavvicinarsi”.

Lorenzo Spolverato però ha raccontato di non essere proprio dello stesso avviso, anzi. Ha spiegato di non avere nulla da risolvere. Ha confessato di essere deluso da tutti e non sembra avere tutta questa voglia di confrontarsi con gli altri. Piuttosto preferirebbe allontanarsi dal gruppo, perché si è stancato di capire. Per una volta vuole viversi l’esperienza da spettatore e guardarsi intorno:

“Per quieto vivere, il gioco non è obbligatorio per me. Magari non succede niente, magari si litiga tutti. Da fuori mi prendo una settimana di vacanza. Però da solo, per vedere se ce la faccio. Che vuol dire da solo. Shaila? No, da solo”, ha detto nel suo discorso Lorenzo Spolverato sorprendendo Mariavittoria.

La gieffina gli ha fatto notare che dopo una settimana distanti sarà dura per lui restare lontano alla sua fidanzata: “No, non ho voglia e voglia di stare da solo. Non sono felice e voglio stare bene io e poi avvicinarmi”.

L : Da solo ..

MV : E Shaila ?

L : Da solo !!!

Come stanno le Shailenzo #GrandeFratello pic.twitter.com/5WtHKQcE2D — (@FpFrederika) November 30, 2024

È rimasto fermo nella sua posizione Lorenzo Spolverato, nonostante i consigli di Mariavittoria. Ora vuole concentrarsi solo su sé stesso.