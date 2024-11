Grandi emozioni oggi a Verissimo, quando Pago ha chiesto a Serena Enardu di sposarlo! Ecco il momento!

Pago fa la proposta di matrimonio a Serena Enardu

A Verissimo questo pomeriggio oltre all’intenso momento che ha coinvolto Maura Paparo e la chiacchierata con Clayton Norcross e Katherine Kelly Lang, c’è stato anche un bellissimo spazio che ha coinvolto Pago e Serena Enardu. Parliamo in particolare modo della proposta di matrimonio fatta in diretta dal cantante.

La loro storia ha vissuto tantissimi alti e bassi (anche in TV come sappiamo), uno anche recentemente che però si è risolto nel migliore dei modi. Oggi con Silvia Toffanin hanno ripercorso la loro storia. Serena Enardu e Pago hanno fatto sapere di essere molto innamorati l’una dell’altro e tra loro hanno speso parole d’affetto e amore incredibile.

Poi è arrivato il momento in cui Pago non è riuscito a trattenersi tra risate e sorrisi. “Io la sposerei”, ha esordito il cantante, per poi aggiungere: “Ci sposiamo e facciamo il viaggio di nozze”. A questo punto Silvia Toffanin ha dato la parola a Serena Enardu: “Io dico che mai dire mai nella vita. Se ci sposiamo domani, poi come facciamo?”.

Scherzoso Pago allora gli ha detto: “Dimmi di sì, dai… mi vuoi sposare?”, con Serena Enardu che ha risposto affermativamente! Ciò ha ovviamente scatenato gli applausi da parte del pubblico presente in studio, oltre alla gioia di Silvia Toffanin, che ora come tutti aspetta solo la data ufficiale!

Una notizia bellissima dunque per la coppia. Ricordiamo infine che in un secondo momento dell’intervista di Pago e Serena Enardu si sono aggiunti anche i figli, Nicola e Tommaso, che sembrano avere un rapporto meraviglioso anche se nati da due storie differenti. Anche per loro ci sono state delle sorprese da parte di Miriana Trevisan ed Elga Enardu.

Non ci resta infine che congratularci con Pago e Serena!