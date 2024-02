Caos al Grande Fratello: Varrese fa piangere Letizia, attacca Rosy e litiga con tutti (VIDEO)

Spettacolo

Nicolò Figini | 27 Febbraio 2024

Grande Fratello

Questo pomeriggio Massimiliano Varrese ha litigato con quasi tutti i concorrenti del Grande Fratello. Cerchiamo di capire com’è iniziata la discussione e che cosa è successo dopo.

Lo scontro tra Massimiliano Varrese e la casa

Questo pomeriggio Massimiliano Varrese ha parlato di rispetto nella casa del Grande Fratello rivolgendosi ai concorrenti più giovani. Ha fatto alcuni esempi affermando che non gli è piaciuto che nella notte si siano messi a prendersi a cuscinate oppure che continuino a lasciare le cicche delle sigarette nelle tazze. Poi però il discorso è sfociato toccando temi come la responsabilità e la carriera:

“A 24/25 anni si è giovani ma adulti. Io non mi permetto mai di pensare come può essere la vita di qualcun altro. Non sapete le battaglie che combatto come artista fuori da qui. Giusto pensare che io possa avere una carriera, ma a 26 anni si è in ritardo per realizzare qualcosa. Bisognerebbe partire un po’ prima”.

A VENTICINQUE ANNI SI È GIÀ UN PO’ IN RITARDO PER REALIZZARE QUALCOSA????? MA CHE STA DICENDO IL PAZIENTE #GrandeFratello pic.twitter.com/IdtkwW9QgK — soso (@lettoregolare) February 27, 2024

Tuttavia Anita è subentrata esclamando che secondo lei è solo rimasto infastidito dal fatto che è stato mandato in nomination e da qui è partita una lite. Il discorso sui giovani sarebbe stata solo una scusa per non arrivare dritto al punto: “Secondo me ci sei rimasto male“. Tuttavia Massimiliano Varrese ha negato e si è offeso perché è stato interrotto e poi ha aggiunto: “Volevo fare un altro discorso, pretendete che tutti vi sia dovuto“.

Letizia successivamente è scoppiata a piangere accusando l’attore di essere sempre cattivo con lei: “Hai stancato, sai che mi fai stare male“. A intervenire anche Rosy Chin: “Perché devi fare così? Tu sei cattivo, non io“.

Varrese le ha puntato il dito contro informandola di avere chiuso per sempre con lei, ma la chef l’ha inseguito: “Non fare sempre la vittima. Non ti abbiamo aggredito, sei tu che hai iniziato“. Dal video qui sotto possiamo vedere un confronto durante il quale Giuseppe Garibaldi difende l’amico.

rosy e garrese già ai ferri corti e lui che continua a ripetere “questa te la potevi risparmiare” DA OGGI INIZIA IL VERO GRANDE FRATELLO, GODIAMOCI QUESTO ULTIMO MESE #grandefratello pic.twitter.com/oVsQza2RHO — soso (@lettoregolare) February 27, 2024

Al momento la tensione dentro la casa del GF si può tagliare con un coltello e siamo sicuri che se ne parlerà approfonditamente anche nella puntata di domani sera in diretta.