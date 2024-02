Dopo The Voice Senior arriva Io Canto Senior! Antonella Clerici lancia una stoccata allo show di Canale 5

Spettacolo

Andrea Sanna | 27 Febbraio 2024

Antonella Clerici

Mediaset ha comunicato che presto su Canale 5 vedremo la doppia versione di Io Canto Family e Io Canto Senior. A commentare la notizia anche la conduttrice di The Voce Senior, Antonella Clerici che ha riservato una critica…

La stoccata di Antonella Clerici

Impegnatissima con i propri progetti televisivi, Antonella Clerici è attualmente in onda in Rai non solo con È sempre mezzogiorno, ma anche con la nuova stagione di The Voice Senior.

Se su Rai Due le prime due puntate hanno registrato ascolti importanti, per la gioia di Antonella Clerici e di tutti gli addetti ai lavori, anche Mediaset ha preparato la sua mossa. Su Canale 5 infatti dopo Io Canto Generation vedremo non solo Io Canto Family, ma anche Io Canto Senior.

La notizia è stata commentata da Antonella Clerici sul settimanale Chi. La conduttrice, che ha anche detto la sua su una possibile direzione artistica a Sanremo 2025, sempre molto trasparente e limpida nell’esprimere il suo giudizio, non si è tirata indietro nel commentare l’annuncio. Ecco cosa ne pensa:

“Spero che sia uno scherzo perché sarebbe il colmo. Prima, ai tempi di Ti lascio una canzone, hanno fatto Io Canto. Poi, dopo che ho fatto The Voice Kids, loro hanno ripreso con Io Canto dopo anni. Se fanno i Senior è uno scherzo. Spero, almeno, che i programmi vadano in onda in periodi diversi, altrimenti non faremmo un bel servizio al pubblico”, ha concluso Antonella Clerici.

In realtà non si tratta di uno scherzo come ha magari potuto pensare la conduttrice di The Voice Senior, Antonella Clerici. Questo perché in queste settimane sulle reti Mediaset è in onda il promo che celebra appunto il ritorno di Io Canto, ma nella doppia versione. Dopo il successo di Io Canto Generation, sono stati comunicati infatti gli esordi Io Canto Family e Io Canto Senior. Al momento nella pubblicità compare la scritta “prossimamente”, dunque non siamo in grado di dirvi il periodo specifico in cui entrambe le trasmissioni andranno in onda.