Addio a Carla Fracci

Lutto nel mondo della danza. Poche ore fa infatti, all’età di 84 anni, è morta Carla Fracci, una delle protagoniste assolute del balletto classico. L’amatissima danzatrice, conosciuta ed apprezzata per il suo enorme talento in tutto il mondo, si è spenta a Milano a causa di un tumore che l’aveva colpita ormai già da diverso tempo. Proprio negli ultimi giorni si era parlato delle sue gravi condizioni, e adesso è arrivata la tragica notizia della sua scomparsa.

Nata nel 1936 a Milano, la Fracci nel corso della sua longeva ed invidiabile carriera si è esibita con i più grandi artisti, salendo sui palchi più importanti al mondo, e interpretando più di 200 personaggi. Nel corso degli anni Carla ha avuto modo di lavorare con nomi del calibro di Erik Bruhn, Rudolf Nureyev, Mikhail Baryshnikov, Gheorghe Iancu, Vladimir Vasiliev, Henning Kronstam, e molti altri.

Impossibile inoltre dimenticare alcuni dei suoi ruoli, che hanno consacrato Carla Fracci come una vera e propria divinità della danza classica. Ma non solo. Come se non bastasse infatti ha anche contribuito a portare la danza in contesti pop, e in particolare in televisione, con molteplici show in onda il sabato sera.

Con la morte della Fracci il mondo della danza perde un’icona. Noi di Novella 2000 ci uniamo al dolore della sua famiglia e salutiamo con caloroso affetto la ballerina, che rimarrà per sempre nei nostri cuori. Ciao Carla!

