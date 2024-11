Carlo Aloia, maestro di Ballando con le stelle, è diventato papà per la prima volta. Ecco tutto ciò che sappiamo

Ieri sera a Ballando con le stelle è stato annunciato che Carlo Aloia, maestro di Sonia Bruganelli, è diventato papà per la prima volta.

La puntata di ieri sera di Ballando con le stelle è stata caratterizzata da una sorprendente quantità di eventi. Dalle esibizioni con dedica da parte di tutti i concorrenti fino ad arrivare ai ballerini per una notte Massimiliano Gallo ed Elettra Lamborghini.

Poco prima dell’esibizione di Sonia Bruganelli, Paolo Belli ha voluto fare le congratulazioni al suo maestro Carlo Aloia. Vi state chiedendo perché? Il professionista è diventato papà per la prima volta di una bambina che lui e la compagna Jlenia hanno chiamato Michelle. Belli ha quindi commentato:

“Questa sera non parliamo di dissapori con la giuria e non parliamo di ossa rotte. Scusa se ti passo davanti ma voglio fare miliardi di auguri a Carlo perché da poche ore è diventato papà.

Come si chiama? Michelle. Siccome questa sera è la puntata delle dediche, da parte mia e di tutti dedichiamo il prossimo ballo alla piccola”.

A intervenire anche Sonia Bruganelli, che ha voluto fare un saluto anche a Jlenia: “Salutiamo Jlenia, la mamma? Ha fatto tutto lei“. Al momento non abbiamo a disposizione alcuna foto della neonata, ma sui social la moglie ha pubblicato una dedica: “Benvenuta Michelle“.

Dal punto di vista personale Carlo Aloia ha avuto questa grande gioia, ma lo stesso non può dirlo del tutto sul piano televisivo. A Ballando con le stelle, infatti, ieri sera si è classificato tra gli ultimi tre e per tale ragione dovrà affrontare altre due coppie al ballottaggio di sabato prossimo.

Anche noi di Novella 2000 facciamo le nostre più sentite congratulazioni a Carlo Aloia e a Jlenia per la nascita della loro prima figlia e facciamo loro gli auguri per questa grande avventura che stanno per intraprendere.