Raimondo Todaro è intervenuto sui social per dare la sua opinione sulla sfida tra Alessia e Antonio ad Amici 24. Il suo parere ha criticato in un certo senso l’esito di quel momento.

La critica di Raimondo Todaro

La puntata di questo pomeriggio di Amici 24 è stata aperta dalla sfida tra Alessia e lo sfidante Antonio. La conduttrice ha prima fatto vedere un divertente video in cui veniva mostrata la concorrente mentre osservava i possibili sfidanti, per poi commentarli in maniera molto critica.

In seguito, la presentatrice ha fatto entrare Antonio ed entrambi si sono esibiti sulle note di due brani distinti. Ad avere la meglio è stata Alessia perché, secondo la giudice esterna, è stata più capace a gestire il palco. Antonio, avendo solo 17 anni è ancora in grado di migliorare molto e la professionista gli ha detto di non arrendersi.

A non essere d’accordo con questo commento, però è stato Raimondo Todaro. L’ex professore di Amici, infatti, ha espresso il suo punto di vista all’interno del proprio profilo Instagram: “Se parliamo solamente di tecnica, Antonio molto più preparato e preciso“.

La critica di Raimondo Todaro al giudizio ad Amici 24

Nel frattempo la maestra Celentano, che al momento in cui è stata registrata la puntata non poteva sapere che sarebbe stato pubblicato questo commento, si è detta molto felice del successo della sua allieva.

Dopo averla interrogata, inoltre, le ha anche ridato la maglia che le aveva sospeso. Alessia adesso può tirare un sospiro di sollievo. Ma come la prenderanno maestra e allieva non appena apprenderanno del post di Raimondo Todaro?

Per recuperare la puntata vi suggeriamo di accedere alla piattaforma streaming Mediaset Infinity o WittyTV. In questo modo non vi perderete la diretta e potrete guardarla in streaming non appena avrete tempo.