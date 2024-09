È appena partita la nuova edizione di Tale e Quale Show e a diretta iniziata Carlo Conti ha subito salutato Loretta Goggi, che dopo 14 anni ha lasciato la giuria del talent show.

La dedica di Carlo Conti a Loretta Goggi

Finalmente ci siamo! Questa sera su Rai 1 è tornato Tale e Quale Show, il fortunato talent show di Rai 1 condotto da Carlo Conti. Grandi emozioni attendono il pubblico stasera e nel corso delle prossime puntate e non sono mancate le novità. Come in molti sapranno infatti dopo ben 14 anni Loretta Goggi ha deciso di lasciare la giuria della trasmissione. Al suo posto è così arrivata Alessia Marcuzzi che di certo non deluderà le aspettative.

Poco fa dunque Carlo Conti ha dato il via alla prima puntata di Tale e Quale Show e il suo primo pensiero è stato rivolto proprio a Loretta Goggi. Il conduttore, facendo una dedica alla cantante, ha affermato dolcemente:

“Quest’anno c’è una grande novità. Dopo 14 anni ha lasciato il programma, e a lei mandiamo il più grande dei grazie, la mitica Loretta Goggi, che ha deciso di dedicare più tempo al suo nipotino. Sarà quindi una nuova era di Tale e Quale, senza Loretta, alla quale chiedo di mandare un applauso enorme”.

Non resta che salutare con affetto Loretta Goggi e fare un grande in bocca al lupo a Carlo Conti per questa nuova edizione di Tale e Quale Show.