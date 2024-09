Non perdete le nuove anticipazioni di Endless Love per la puntata di sabato 21 settembre: trama e streaming

Fan di Endless Love, andiamo a leggere quelle che sono le anticipazioni della puntata del 21 settembre della serie turca. Ecco la trama completa e dove vedere la soap in streaming in italiano.

Anticipazioni Endless Love 21 settembre

La puntata ricca di colpi di scena di venerdì 20 settembre, prosegue con l’episodio di sabato alle 14:45. Ecco le anticipazioni di Endless Love del 21 settembre:

A seguito dell’incendio, Kemal si mette al lavoro per riparare il negozio di suo padre. Si impegna anche per pitturare tutto con l’aiuto di Ayhan, che gli fa visita per ringraziarlo dato che i documenti che gli ha fatto avere gli hanno permesso di non perdere l’asta.

Nel mentre, Zehir scopre chi è la fotografa che ha scattato la foto a Ozan in ospedale prima della sua morte. Nihan la contatta immediatamente per avere tutto il materiale disponibile. La fotografa fa avere tutto a Nihan e lei lo fa avere a Kemal, che mostra le foto ad un ex poliziotto forense.

Secondo quest’ultimo Ozan non avrebbe impiccarsi da solo. A seguire Kemal ordina a Zehir di prendere la madre di Emir, mandando così su tutte le furie il suo nemico.

Quando la madre di Emir viene riportata a casa, si scopre che la donna non è morta ma in realtà è in stato vegetativo da 25 anni. Per questo Galip ammette di aver falsificato i documenti della moglie perché non voleva far trapelare alla stampa del tentato suicidio.

Emir, sempre più arrabbiato, giura vendetta contro Kemal. Quest’ultimo nel mentre fa rapire il dottore che si trova ora nelle mani di Ayhan. Una scoperta scioccante arriva anche per Nihan quando viene a conoscenza che Efsane non è del tutto ignara della morte di suo fratello. Questo perché ha origliato la conversazione di Emir e un misterioso interlocutore, durante il quale ordinava all’uomo di eliminare il ragazzo al rientro dal carcere dopo l’avvelenamento.

Il ritorno della madre di Emir genera scandalo e problemi con le azioni della società. Kemal chiede aiuto ad Hakan, che nel mentre avvisa il rivale Emir.

Quando va in onda

Questa settimana quando va in onda Endless Love lo ricordate? Dopo il doppio appuntamento di venerdì, ricordate che la serie turca continuerà a essere trasmessa dal lunedì al venerdì alle 14:10.

Durante il weekend è bene ricordare che Endless Love alle 14:45.

Ci sono anche le repliche da poter seguire su La5 a partire dalle 19:05 sempre dal lunedì al venerdì.

Quanti episodi ha Endless Love

Quante sono le stagioni di Endless Love e quanti sono gli episodi? La serie turca ha 2 stagioni e in Turchia è stata suddivisa in 35 e 39 episodi.

Nel nostro Paese invece la soap ha puntate più corte, vista la programmazione di Canale 5 fitta di appuntamenti. Solo la prima stagione ha contato 178 episodi. Ora a settembre 2024 stiamo seguendo la seconda stagione.

Dove vederlo in TV e streaming

TV e streaming sono le possibilità se vi state domandando dove guardare Endless Love. Su Canale 5, come detto, vengono trasmessi tutti gli episodi. Ma non è finita.

Se siete amanti dello streaming, potete rivolgervi al sito o app di Mediaset Infinity. La piattaforma, presente anche su Smart TV, vanta la possibilità di seguire la diretta o riguardare le puntate in qualsiasi momento.

Seguiteci ancora domani per altre anticipazioni così da scoprire come finisce Endless Love e quante puntate mancano al gran finale.