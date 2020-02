1 Ormai è scontro continuo tra Carlo Pietropoli e Daniele Dal Moro. I due tronisti sono diversissimi e non se le mandano a dire anche dopo le registrazioni.

C’è grande tensione tra Carlo Pietropoli e Daniele Dal Moro. I due tronisti di Uomini e donne in puntata tendono spesso a litigare, mostrando i caratteri completamenti diversi, così come il modo di approcciarsi alle corteggiatrici. Sicuramente lo scontro vero e proprio è nato a seguito di una corteggiatrice in comune: Ginevra Mancini. Anche se reputano che il motivo delle due discussioni non sia la ragazza, è palese che lei un ruolo chiave lo giochi.

Ma questo scontro acceso non avviene solo negli studi del programma, ma anche quando le telcamere si spengono. Lo dimostrano le loro dichiarazioni al magazine di Uomini e donne. E anche la scelta di rispondere o meno alle domande mostra la diversità che c’è tra loro. Infatti Daniele Dal Moro ha preferito non alimentare ancora di più le polemiche:

Lascio a Carlo il compito di criticarmi. Non voglio spendere nemmeno un minuto (cosa che sono già costretto a malincuore a fare in studio) a parlare di una persona della quale non ho un’alta considerazione. Lui faccia e dica ciò che vuole: non mi importa.

Ed infatti Carlo Pietropoli non si è tirato indietro nello spiegare il suo punto di vista su tutta la vicenda. E le sue parole sono state decisamente dirette…