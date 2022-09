1 Polemica per Carlotta Dell’Isola

Una delle protagoniste più amate di Temptation Island è stata senza dubbio Carlotta Dell’Isola. Come sappiamo l’influencer ha partecipato al reality show qualche anno fa insieme al suo compagno Nello Sorrentino. Fin dal primo momento la verace romana ha conquistato il cuore del web e del pubblico con la sua simpatia e la sua ironia, e il suo percorso ha appassionato i telespettatori. Dopo la fine della sua avventura in Sardegna, per Carlotta è arrivata un’altra grande opportunità televisiva: il Grande Fratello Vip 5. La Dell’Isola come ricorderemo è entrata in casa a programma già avviato, tuttavia non ha deluso le aspettative del grande pubblico.

Poco prima di lasciare il reality come se non bastasse proprio Nello ha fatto una bellissima proposta di matrimonio a Carlotta, e solo pochi mesi fa i due si sono sposati. Dopo la fine della sua esperienza all’interno della casa, la Dell’Isola è diventata uno dei nomi più amati e seguiti del mondo dello spettacolo, tuttavia in queste ore è accaduto qualcosa che non è passato inosservato. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Tutto è iniziato quando Carlotta Dell’Isola ha postato una foto sul suo profilo Instagram. Fin dal primo momento però in molti hanno accusato l’ex Vippona di aver modificato eccessivamente lo scatto, al punto da non sembrare nemmeno più lei. Secondo i più infatti Carlotta avrebbe del tutto cambiato i suoi connotati, e a quel punto l’influencer è stata costretta a limitare i commenti sotto al suo post.

Nel mentre qualche settimana fa si è parlato di presunta crisi tra la Dell’Isola e suo marito Nello Sorrentino, a pochi mesi dalle nozze. Rivediamo cosa è accaduto.