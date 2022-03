GF Vip 5, Carlotta Dell’Isola si è laureata

Carlotta Dell’Isola e Dayane Mello – foto Instagram

Carlotta Dell’Isola, che abbiamo conosciuto prima per essere stata protagonista di Temptation Island e poi del GF Vip 5, ieri ha raggiunto un traguardo importante per la sua carriera. L’ex gieffina nelle scorse ore si è laureata e ha voluto condividere questa grande gioia con i propri follower. Queste le sue parole cariche d’orgoglio:

“Non ho mai avuto dubbi su quale fosse la mia strada, ed oggi ne ho avuto la conferma, coronando il mio sogno più grande. Vi diranno che siete pazze a rischiare, a fare un salto nel vuoto, ad ambire alle stelle, a rinunciare a molto”.

Si legge nel post pubblicato da Carlotta Dell’Isola, che ha proseguito: Non capiranno, forse, le ragioni delle vostre scelte. Qualcuno avrà sempre qualcosa da dire, ma è il loro sentire, non il vostro sentire. Seguite sempre il vostro flusso, la vostra vocazione, e fate quello per cui vi brillano gli occhi e vi esplode il cuore. Da oggi, dottoressa Magistrale in Scienze pedagogiche e Scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua”.

Ha scritto Carlotta Dell’Isola sul suo account Instagram. Tra i tanti messaggi spiccano gli auguri di Dayane Mello. La modella, sua grande amica, ha condiviso una storia Instagram che ritrae Carlotta insieme al suo futuro sposo, Nello. Dayane, come vedete da questo screenshot, si è detta davvero molto soddisfatta per il traguardo raggiunto dall’ex coinquilina del GF Vip 5.

Gli auguri di Dayane Mello a Carlotta Dell’Isola

Ma non solo Dayane Mello. Anche altri vipponi della scorsa edizione del reality ci hanno tenuto a esprimere la loro gioia per Carlotta Dell’Isola. Tra i tanti leggiamo le parole di Maria Teresa Ruta e sua figlia Guenda Goria e ancora Rosalinda Cannavò e Cecilia Capriotti.

Anche Novella 2000 e Novella2000.it si unisce ai numerosi auguri ricevuti da Carlotta Dell’Isola: Congratulazioni dottoressa!

