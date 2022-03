Gli auguri di Fedez e Chiara Ferragni per Leone

Oggi Fedez e Chiara Ferragni, sebbene stiano affrontando un momento particolarmente delicato, festeggiano sui social il compleanno di loro figlio Leone. Il bambino, amatissimo anche dagli utenti del web, compie 4 anni e la coppia ha deciso di condividere con il proprio pubblico alcune immagini del passato e del presente e dei pensieri speciali e carichi d’amore. Leggiamo qui di seguito quello del rapper su Instagram:

“Tanti auguri amore mio, oggi voglio solo dirti grazie. Grazie per aver riempito di gioia questi 4 anni insieme, grazie per avermi fatto crescere come persona più di quanto io possa aver fatto con te. Il tempo vola ma io ti tengo stretto, più che mai. Auguri Leoncino”.

Ha scritto Fedez. A seguire non sono mancate anche le tenere parole di Chiara Ferragni, che ha scritto invece questo bellissimo messaggio sul suo account ufficiale:

“Auguri al nostro Leo per i suoi 4 anni. Nella vita non ho mai provato emozione più grande del vederti la prima volta, e da quel momento hai dato ai nostri giorni un significato totalmente nuovo. Con te siamo diventati una famiglia, la famiglia come dici tu. Grazie di averci scelti per essere i tuoi genitori”.

Chiara Ferragni ha concluso il suo messaggio condividendo un pensiero rivolto anche a suo marito: “Ed un grazie particolare al mio amore Fedez per aver creato questo sogno insieme a me. Auguri anche a te amore, che sei il papà migliore del mondo per i nostri cuccioli”.

Anche in questo caso l’influencer ha postato diversi scatti che ritraggono lei e la sua famiglia tutti insieme. Dalla nascita di Leone, per arrivare a immagini più attuali.

La redazione di Novella 2000 e Novella2000.it fa i migliori auguri di buon compleanno al piccolo Leone e manda un abbraccio anche a Chiara Ferragni e Fedez con la speranza che tutto possa risolversi al meglio.

