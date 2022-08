1 Ex gieffina smentisce la crisi tra Carlotta e Nello

Nelle scorse ore è emersa una notizia che ha lasciato sorpresi in tanti. Pipol Gossip, come vedremo successivamente, ha intercettato Carlotta Dell’Isola, fresca di matrimonio con Nello Sorrentino. I due ex protagonisti di Temptation Island sono convolati a nozze appena due mesi fa, ma già si parla di problemi tra loro, come per stessa ammissione di lei.

La notizia, però, non sembra trovare dei riscontri e a intervenire è stata un’ex gieffina. Facciamo riferimento a Samantha de Grenet, che proprio con Carlotta Dell’Isola ha condiviso l’esperienza al Grande Fratello Vip 5. Le due hanno stretto un bel legame e oggi si ritrovano a essere grandi amiche.

Dopo aver letto diversi articoli a riguardo, la de Grenet ha pensato bene di intervenire e dire la sua: “Ma perché???”, si legge nella storia postata dalla showgirl su Instagram. Proprio Samantha ha raccontato un retroscena a riguardo, andando a smentire le voci di crisi a pochi mesi dalle nozze: “Leggo su vari siti che Carlotta Dell’Isola e Nello Sorrentino sarebbero in crisi… Ma quando mai??? Sono stati questo weekend con me ed erano più complici ed innamorati che mai”.

La storia Instagram di Samantha de Grenet condivisa da Carlotta Dell’Isola

Quanto scritto da Samantha de Grenet è stato condiviso poi da Carlotta Dell’Isola sul suo profilo Instagram. L’ex protagonista di Temptation Island e del GF Vip 5, però, non ha aggiunto altre dichiarazioni in merito, ma solo un cuore rosso, in risposta alle parole della sua amica.

Questo va dunque a smentire una crisi di coppia che tutti temevano? Andiamo a rileggere le parole di Carlotta Dell’Isola che tanto hanno allarmato i siti di gossip e i fan della coppia…