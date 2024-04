Carlotta Ferlito molestata a Milano: “Mi hanno sputato addosso” (VIDEO)

NEWS

Nicolò Figini | 7 Aprile 2024

L’ex ginnasta Carlotta Ferlito ha raccontato di essere stata importunata per le strade di Milano da due ragazzi su un motorino. Ecco il video.

Il racconto di Carlotta Ferlito

Ieri pomeriggio Carlotta Ferlito, l’ex campionessa di ginnastica, ha registrato un video all’interno del quale ha rivelato di aver appena subito una molestia da parte di due ragazzini. Ancora visibilmente scossa e arrabbiata ha affermato:

“So che questa storia ha dell’incredibile per quanto sia schifosa, però farete fatica a credermi. Non ho neanche più le facoltà di piangere, ma se le avessi mi fare un pianto nervoso”.

Poi ha raccontato di essere stata fermata da due adolescenti in moto mentre aspettava di attraversare la strada. Uno di loro le ha chiesto il nome del suo profilo Instagram e lei ha sorriso sviando la domanda. Tuttavia il rifiuto non è stato gradito dai ragazzi, i quali le hanno sputato addosso per ben due volte:

“Stavo camminando e sono vestita normalissimo. Mi fermano questi due soggetti, perché non sono persone umane, con il motorino e mi dicono di dare loro Instagram. Se te li metti in brutta non sai come reagiscono e ho detto ridendo: ‘domani mattina te lo do’.

A un certo punto si fanno insistenti e uno di loro stava scendendo dalla moto. Il semaforo diventa verde, ripartono e uno di loro mi ha sputato. Mi è arrivato sulla mano, io scioccata. Io ho attraversato la strada, loro hanno fatto il giro e mi ha sputato di nuovo”.

SPUTI IN FACCIA E MOLESTIE 📽️



La denuncia dell'ex ginnasta Carlotta Ferlito, avvicinata da due giovanissimi e presa a sputi in faccia mentre attraversava la strada: «Non ho più le facoltà per piangere, avranno avuto 15/17 anni e non erano italiani. Bella #Milano».#7aprile pic.twitter.com/9ENZ1pmi9h — Mi-Tomorrow (@MiTomorrow) April 7, 2024

Il video di Carlotta Ferlito si chiude con una battuta dolceamara sulla città di Milano: “Sono senza parole, avranno avuto 17 anni e non erano italiani perché non parlavano benissimo l’italiano. Milano, bella Milano“. Già in passato più di una celebrità ha definito poco sicura la citta lombarda, come per esempio Elenoire Casalegno.