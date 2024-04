NEWS

Vincenzo Chianese | 7 Aprile 2024

Amici 23

Ieri sera è andata in onda la terza puntata del Serale di Amici 23 e a lasciare la scuola è stata Lucia. Alcuni utenti sul web però parlano di una vera e propria “maledizione”. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Le teorie del web sulla terza puntata di Amici

Da poche ore si è conclusa la terza puntata del Serale di Amici 23, durante la quale non sono mancate le emozioni. Anche stavolta c’è stata una nuova eliminazione e a lasciare il talent show di Maria De Filippi è stata Lucia. Per la ballerina tuttavia è arrivata una grande sorpresa. Poco prima che lasciasse la casetta, l’ex allieva di Emanuel Lo ha ricevuto un’importante offerta di lavoro in Canada da una nota compagnia. Sul web intanto in molti sono rimasti spiazzati dall’uscita di Lucia, che da sempre è ritenuta una della concorrenti più talentose di questa edizione. Ma non è finita qui.

Qualcuno infatti ha iniziato anche a parlare di una vera e propria “maledizione” che sarebbe legata alla terza puntata del Serale. Ma di cosa si tratta? Andiamo a scoprirlo. Chi segue il talent show sa bene che soprattutto durante la fase finale ci sono state spesso eliminazioni ingiuste. Solo nel 2020, proprio durante la terza puntata, a lasciare la scuola è stato Tommaso Stanzani, uno dei ballerini più amati di sempre. Ma non solo.

L’anno seguente, sempre nel corso della terza puntata del Serale di Amici, a essere eliminato è stato invece John Erik. Nel 2022 è stata invece la volta di Samu Segreto, che ha letteralmente indignato il pubblico. Quest’anno invece è stata la volta di Lucia, che per i più non meritava di lasciare il programma. Insomma per molti utenti sulla terza puntata del Serale si abbatte una vera “maledizione” e a pagarne le conseguenza sono gli alunni ritenuti più forti.

Ma cosa accadrà nel corso delle prossime puntate? Non resta che attendere per scoprirlo.