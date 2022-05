Carmen Di Pietro cade durante la prova a L’Isola dei Famosi

La caduta di Carmen Di Pietro

Durante la puntata de L’Isola dei Famosi, in onda come di consueto su Canale 5, Carmen Di Pietro è stata nuovamente messa alla prova con una nuova sfida molto divertente. Alla showgirl è stato chiesto di indovinare, attraverso degli indizi, cose o persone in base alle parole pronunciate da Edoardo Tavassi.

E le gaffe da parte della naufraga, come potete vedere da questo video, non sono mancate, facendo ridere non solo i presenti in studio e i suoi compagni, ma anche il pubblico a casa. Edoardo ha tentato di imitare Ilary Blasi e sebbene fosse comprensibile, Carmen Di Pietro l’ha scambiata per Alvin e la conduttrice non è proprio riuscita a trattenersi, scoppiando a ridere.

Ma il bello è arrivato poco dopo, ovvero quando Edoardo Tavassi per far capire a Carmen Di Pietro che la parola scelta e da indovinare era “Lavatrice”. Il concorrente per arrivare dritto al punto ha fatto il nome di Alessandro, figlio di Carmen, e lei ha capito subito si trattasse dell’elettrodomestico. Spinta dall’entusiasmo la Di Pietro è corsa verso il suo compagno e mentre festeggiava è caduta per terra. Come vedete dalle immagini la naufraga ha spinto a sé Edoardo (rischiando di fare ulteriori danni), il quale ha tentato di aiutarla a rialzarsi.

Poco dopo sono intervenuti anche gli altri concorrenti e lo stesso Alvin. Questo il video del momento raccolto dagli account ufficiali de L’Isola dei Famosi…

Fortunatamente Carmen Di Pietro, nonostante sia scivolata, sta bene e non si è fatta nulla di che! Poco dopo infatti ha ripreso il suo posto tra i sorrisi dei suoi compagni de L’Isola dei Famosi.

Novella 2000 © riproduzione riservata.