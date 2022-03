Chi è Carmen Di Pietro? Età, marito, figli e Instagram

Tutte le informazioni su Carmen Di Pietro, dalla sua biografia alla vita privata, il marito, i figli, la carriera, i programmi che ha fatto e come seguirla su Instagram.

Chi è Carmen Di Pietro

Nome e cognome: Carmela Tonto

Nome d’arte: Carmen Di Pietro

Data di nascita: 24 maggio 1965

Luogo di nascita: Potenza

Età: 56 anni

Segno zodiacale: Gemelli

Altezza: 1,65 m

Peso: 57 kg

Professione: showgirl, attrice, conduttrice radiofonica, ex modella

Marito: è stata sposata con Sandro Paternostro, oggi è single

Figli: Carmen ha due figli (Alessandro e Carmelina)

Tatuaggi: nessuno

Profilo Instagram: @carmendipietroofficial

Carmen Di Pietro età, altezza e biografia

Conosciamo meglio chi è Carmen Di Pietro, quando è nata, quanti anni ha, di dov’è e la sua biografia. Vero nome Carmela Tonto, è nata a Potenza il 24 maggio 1965. Ha quindi 56 anni di età ed è del segno zodiacale dei Gemelli. La sua altezza è di 1.65 m e il suo peso 57 kg. Per quanto riguarda i tatuaggi, non ne ha di visbili sul corpo.

I genitori di Carmen si chiamano Donato (faceva il ferroviere) ed Emma. Ha due fratelli, Vito e Giuseppe, e una sorella, Maria, che però è morta quando aveva tre anni. Per il lavoro del padre, Carmen Di Pietro e la sua famiglia si sono trasferiti a Bologna, dove lei ha frequentato l’asilo, e poi a Salerno. Proprio nella città campana ha frequentato le scuole elementari e superiori. E ha trascorso le sue vacanze estive a Baragiano dai nonni paterni e a Bella da quelli materni.

Si è diplomata all’Istituto Magistrale Regina Margherita nel 1983. Successicamente ha vissuto a Londra, Roma, Milano, Parigi e Madrid dove ha lavorato come modella. Non conosciamo quanto guadagna e qual è il patrimonio di Carmen Di Pietro.

Vita privata

Parlando della vita privata e sentimentale di Carmen Di Pietro, ci si chiede chi era il suo primo marito. Il 17 giugno 1998, dopo 5 anni di fidanzamento, ha sposato Sandro Paternostro, storico corrispondente Rai da Londra e grande volto del giornalismo e della televisione. Il matrimonio fece molto clamore vista soprattutto la differenza di età (lui aveva 76 anni e lei 33). L’evento fu ripreso da varie testate giornalistiche ed emittenti televisive di tutto il mondo. Tra l’altro i figli del giornalista non erano d’accordo sulle nozze.

Il 23 luglio 2000 Carmen Di Pietro è rimasta vedova e non si è più voluta sposare per non perdere la cospicua pensione di reversibilità del marito defunto. Tra l’altro si sente sposata in eterno con Sandro Paternostro.

Successivamente la Di Pietro ha intrapreso una relazione con Giuseppe Iannoni. Da lui ha avuto due figli. Il primo, Alessandro, lo ha avuto all’età di 36 anni, mentre la seconda, Carmelina, l’ha avuta a 43 anni. Finita la relazione col padre dei suoi figli, oggi Carmen Di Pietro non ha nessun fidanzato, è felicemente single e non ha intenzione di avere un altro compagno.

Nel 1997 Carmen Di Pietro ha fatto parlare molto di sé per via del suo seno. Dichiarò, infatti, che una delle protesi al seno era esplosa durante un viaggio aereo a causa della pressurizzazione della cabina.

Dove seguire Carmen Di Pietro: Instagram e social

Ora che conosciamo meglio chi è Carmen Di Pietro, possiamo anche seguirla sui social. Vi rimandiamo quindi al suo profilo Instagram che ha oltre 500 mila follower.

Il suo profilo è ricco di sue foto personali anche in pose sensuali. Dato il suo bel fisico, tende spesso a metterlo in mostra.

Carriera

Dopo aver fatto la modella per alcuni anni, Carmen Di Pietro ha iniziato a lavorare come attrice nel 1986 e nel 1991 è stata protagonista di alcuni film erotici. La carriera è decollata nei primi anni ’90 con la partecipazione ad alcuni programmi TV di Rai1. Ha continuato anche come attrice in teatro e al cinema per poi diventare conduttrice in varie trasmissioni televisive locali.

Nel 1995/96 ha partecipato come showgirl in alcuni programmi della TV spagnola grazie alle canzoni Tocalo Tocalo e La Fiesta, scritte entrambe da Cristiano Malgioglio. Col tempo la sua fama in Spagna è andata aumentando.

Nel 2015, all’età di 50 anni, Carmen Di Pietro ha realizzato un calendario sexy (il fotografo era Bruno Oliviero) il cui ricavato è andato in beneficenza.

Radio

Nel 1996 la Di Pietro ha affiancato Lino Banfi in Viva la Radio, uno spettacolo di varietà in tour nelle principali piazze italiane che è stato trasmesso in diretta su Rai Radio 2. Dal 2018 è co-conduttrice della trasmissione The Morning Show, in onda ogni mattina su Radio Globo (emittente romana). A tal proposito, si occupa della rubrica Chiedilo a Carmen, dove gli ascoltatoi le pongono delle domande di cultira generale e lei risponde in modo fantasioso e fuori contesto.

Film

Carmen Di Pietro ha recitato in tantissimi film a partire dal 1986. Ecco la lista di tutte le pelicole in cui ha recitato:

Delizia (1986)

(1986) Dolce pelle di Angela (1986)

(1986) Penombra (1987)

(1987) Quelli del casco (1988)

(1988) Snack Bar Budapest (1988)

(1988) La storia di Lady Chatterley (1989)

(1989) Madame, nuda è arrivata la straniera (1989)

(1989) Lambada blu (1989)

(1989) Hard Car – Desiderio sfrenato del piacere (1989)

(1989) Lucrezia Borgia (1990)

(1990) Nostalgia di un piccolo grande amore (1991)

(1991) Ossessione fatale (1991)

(1991) Il diavolo nella carne (1991)

(1991) Belle da morire (1992)

(1992) Formula 3 – I ragazzi dell’autodromo (1993)

(1993) Abbronzatissimi 2 – Un anno dopo (1993)

(1993) Le occasioni di una signora perbene (1993)

(1993) Paparazzi (1998)

(1998) Creed’C (2016)

Programmi TV

La carriera principale di Carmen Di Pietro si svolge in televisione. Il debutto è stato nel 1994 con Gianni Ippoliti nei programmi Le sfumature di Ippoliti e Spazio Ippoliti. Per il suo modo di fare molto ironico, è stata spesso ospite del Maurizio Costanzo Show. Tra le varie trasmissioni, è stata opinionista a La vita in diretta nel 2001 e nel 2002.

Carmen è stata anche nel cast di Domenica In nel 2005 e ha fatto l’opinionista nel programma Verdetto finale dal 2011 al 2013. Nel 2014 è stata ospite a Pomeriggio Cinque. Non sono mancate le presenze come concorrente nei reality e anche come ospite speciale. Ecco la lista di tutti i programmi TV a cui ha partecipato:

Le sfumature di Ippoliti (Rai 1, 1994) – Valletta

(Rai 1, 1994) – Valletta Spazio Ippoliti (Rai 3, 1994) – Valletta

(Rai 3, 1994) – Valletta Una sera c’incontrammo (Rete 4, 1995)

(Rete 4, 1995) Alle due su Rai 1 (Rai 1, 2000-2001) – Valletta

(Rai 1, 2000-2001) – Valletta La vita in diretta (Rai 1, 2001-2002) – Opinionista

(Rai 1, 2001-2002) – Opinionista L’Italia sul 2 (Rai 2, 2002-2004) – Opinionista

(Rai 2, 2002-2004) – Opinionista Libero (Rai 2, 2004-2007) – Valletta

(Rai 2, 2004-2007) – Valletta Distraction (Italia 1, 2004-2007) – Valletta

(Italia 1, 2004-2007) – Valletta L’isola dei famosi 2 (Rai 2, 2004) – Concorrente

(Rai 2, 2004) – Concorrente Domenica In (Rai 1, 2005) – Valletta

(Rai 1, 2005) – Valletta Verdetto finale (Rai 1, 2011-2013) – Opinionista

(Rai 1, 2011-2013) – Opinionista Pomeriggio Cinque (Canale 5, dal 2014) – Opinionista

(Canale 5, dal 2014) – Opinionista Sabato in (Rai 1, 2016) – Valletta

(Rai 1, 2016) – Valletta Grande Fratello VIP 2 (Canale 5, 2017) – Concorrente

(Canale 5, 2017) – Concorrente La prova del cuoco (Rai 1, 2019) – Ospite fissa

(Rai 1, 2019) – Ospite fissa Ciao Darwin 8 (Canale 5, 2019) – Caposquadra, terza puntata

(Canale 5, 2019) – Caposquadra, terza puntata Resta a casa e vinci (Rai 2, 2020) – Esperta di poesia della ruota degli esperti

(Rai 2, 2020) – Esperta di poesia della ruota degli esperti Avanti un altro! (Canale 5, dal 2021) – Membro del salottino

(Canale 5, dal 2021) – Membro del salottino La pupa e il secchione (Italia 1, 2021) – Ospite speciale

(Italia 1, 2021) – Ospite speciale L’isola dei famosi 16 (Canale 5, 2022) – Concorrente

L’Isola dei famosi 2

Nel 2004 Carmen Di Pietro ha partecipato alla seconda edizione de L’Isola dei famosi. La ricorderete per essere stata colei che ha diviso Antonella Elia e Aida Yespica nella famosa litigata tra le due. È stata eliminata nel corso della quinta puntata dopo aver rifiutato il televoto con Sergio Muniz per tentare di restare sull’ultima spiaggia.

Grande Fratello Vip 2

Carmen Di Pietro ha partecipato anche alla seconda edizione del Grande Fratello Vip. Era il 2019 e alla conduzione c’era Ilary Blasi. In questa occasione è stata eliminata alla terza settimana di reality.

Avanti un altro

Nel 2021 Carmen Di Pietro ha fatto parte del cast fisso di Avanti un altro di Paolo Bonolis come membro del celebre “salottino”. In particolare si presentava nel ruolo de “la poetessa” per declamare alcune poesie. Questa scelta deriva dal fatto che lei spesso recita poesie in maniera molto particolare. Sembra sempre cioè che i versi delle poesie siano delle domande.

La pupa e il secchione

Sempre nel 2021 la Di Pietro è stata anche nel programma La pupa e il secchione. La sua partecipazione è stata in veste di ospite speciale per fare la “prova del bacio” con alcuni concorrenti.

Carmen Di Pietro a L’Isola dei famosi 2022

Dal 21 marzo parte L’Isola dei famosi 2022 che porta i naufraghi di nuovo in Honduras. Qui i vip dovranno dimostrare di cavarsela nella sopravvivenza e anche di convivere in una situazione di disagio con altre persone a loro sconociute. Tra i naufraghi c’è anche Carmen Di Pietro in coppia con il figlio Alessandro. Hanno deciso di partire insieme perché in due è più stimolante. Prima di partire hanno dichiarato:

“Il nostro punto di forza è che siamo testardi, invece il punto debole è che vogliamo avere ragione entrambi. In passato abbiamo già viaggiato insieme ed è stato un disastro. Siamo bravi ad andare avanti senza guardare indietro e portiamo con noi dei pupazzi. Torneremo a casa con il ricordo di una bella esperienza”.

Vediamo quindi gli altri naufraghi…

I concorrenti de L’Isola dei famosi 2022

Per il 2022 L’Isola dei famosi ha fatto qualche cambiamento. Ci sono due gruppi: le coppie e i single. A tal proposito, vediamo chi sono i naufraghi in gara:

Alla conduzione troviamo ancora una volta Ilary Blasi che ha in studio come opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino. Ritorna come inviato dall’Isola Alvin.

Il percorso di Carmen Di Pietro a L’Isola dei famosi 2022

Il percorso di Carmen Di Pietro come naugrafa de L’Isola dei famosi inzia lunedì 21 marzo 2022 partecipando al reality in coppia col figlio Alessandro.

(IN AGGIORNAMENTO)

