La gaffe di Ilary Blasi

Siamo nel pieno di una nuova puntata de L’Isola dei Famosi 16, e anche stasera non mancano le emozioni. Poco fa però è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che sta facendo discutere il web. Pare che Ilary Blasi abbia commesso un’altra delle sue divertenti gaffe, ma che stavolta sta creando subbuglio tra gli utenti sui social. La conduttrice infatti secondo i più avrebbe spoilerato per errore l’eliminazione di Pamela Petrarolo a televoto aperto. Ma facciamo un passo indietro e rivediamo cosa è accaduto.

Questa sera come sappiamo ci saranno due eliminazioni, e inizialmente a raggiungere Playa Sgamadissima, dove vive Roger Balduino, è stato Marco Maccarini. Successivamente è stato aperto un televoto flash tra Pamela, Maria Laura De Vitis e Marco Cuculo, ma proprio mentre il pubblico stava votando la conduttrice ha commesso una gaffe.

Ilary Blasi ha infatti affermato a televoto aperto che Pamela avrebbe raggiungo Marco e Roger su Playa Sgamadissima. A quel punto gli utenti hanno ipotizzato che la presentatrice avesse spoilerato l’eliminazione della Petrarolo, tuttavia poco dopo è arrivata la rettifica. Ilary infatti, accortasi di aver sbagliato, ha fatto presente di aver commesso un errore e di non essere a conoscenza del nome del naufrago eliminato.

L’eliminazione di Pamela dunque pare sia stata una semplice coincidenza. Ma chi tra la Petrarolo, Roger e Marco lascerà l’Honduras per fare ritorno in Italia? Non resta che attendere per scoprirlo.

Novella 2000 © riproduzione riservata.