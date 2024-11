Nel corso della settima puntata di Tale e Quale Show, abbiamo assistito all’esibizione di Carmen Di Pietro e Alba Parietti nei panni delle Gemelle Kessler. Come era previsto, Malgioglio ha stroncato la loro performance!

Carmen Di Pietro imita le Gemelle Kessler con Alba Parietti

È il momento più atteso di ogni puntata di Tale e Quale Show. Quando Carmen Di Pietro arriva sul palco il divertimento è assicurato. E stasera lo è stato molto di più, perché per l’esibizione in cui ha imitato le Gemelle Kessler ha coinvolto…. Alba Parietti!

Proprio la Parietti è stata già protagonista di Tale e Quale Show e le sue esibizioni sono state tra le più cliccate, commentate… e criticate da Cristiano Malgioglio. Stasera cosa sarà successo invece, dato che stasera la showgirl si trovava ad accompagnare Carmen Di Pietro. Le Gemelle Kessler avranno fatto colpo?

Come di consueto abbiamo scoperto prima tutta la preparazione e il lavoro nel dietro le quinte di Tale e Quale Show, così come le varie prove da parte di Carmen Di Pietro che ha messo tutto l’impegno possibile!

Dopo la performance Carmen si è lamentata perché sbaglia sempre “per colpa degli altri”.

Malgioglio distrugge l’esibizione a Tale e Quale

Terminata la performance spazio è stato dato poi alla giuria di Tale e Quale Show. E in particolare a Cristiano Malgioglio, che non aspettava altro esattamente come il pubblico.

Il paroliere è stato come sempre molto critico nei confronti dell’esibizione di Carmen Di Pietro e Alba Parietti e non si è risparmiato di certo: “Chiedo scusa al pubblico per quello che avete visto. Se questo cigno fosse vero vi avrebbe beccato e fatto uscire dallo studio”, ha detto Cristiano Malgioglio.

Più divertito invece Giorgio Panariello, che ha scherzato un po’ con Carmen e Alba. Poi Alessia Marcuzzi, così come Massimo Lopez: “Siete stupende”; “Le ho trovate straordinarie”, hanno detto divertiti entrambi. Ci sono state sì battute, ma commenti certamente più morbidi rispetto a Malgioglio, che invece è andato dritto al punto!