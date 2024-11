Non ci sta Enzo Paolo Turchi! Le lamentele da parte sue non sono poche. Il coreografo ha minacciato di ritirarsi dal programma ed è sbottato contro Shaila e Lorenzo.

Enzo Paolo Turchi minaccia il ritiro

Il ritorno di Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato dalla Spagna è stato un vero e proprio boomerang che si è abbattuto sui concorrenti. Dal loro arrivo c’è un clima tutt’altro che sereno tra i protagonisti. La tensione si percepisce e diversi concorrenti non sembrano credere alla coppia. Ci sono diversi dubbi e c’è chi pensa sia tutta una recita solo per ottenere consensi dal pubblico e andare avanti. Enzo Paolo Turchi è tra coloro che non sembrano esserne convinti.

Il fatto che Shaila e Lorenzo si stiano facendo parecchio trasportare dalla situazione, sta generando non poco scontento in Casa e le critiche si sprecano. Così Enzo Paolo Turchi si era già espresso e aveva affermato di non vedere “vera” questa situazione da parte di nessuno dei due.

Trova peraltro poco corretto l’atteggiamento verso Javier Martinez, che come noto era vicino a Shaila (la quale ha poi cambiato nuovamente idea dichiarando il suo amore a Lorenzo):

“A prescindere dalla mancanza di rispetto per Javier, trovo tutto inutile. Se poi lo fanno per le clip allora lo capisco. Se fanno queste cose per il gioco ok, allora capisco l’utilità. Fanno cose gratuite in momenti inopportuni. La gamba alzata, le lingue. Queste cose sono così plateali e un po’ finte”.

Per quanto Enzo Paolo Turchi pensi che siamo tutti “liberi di agire” e non intende giudicare, trova poco sensato il tutto: “Se non c’è il senso diventa tutto spettacolo e allora facciamo i balletti che è meglio. Ma noi dichiariamo che i balletti sono spettacolo. Ci stanno spettacoli belli e spettacoli brutti“.

Il coreografo sbotta contro Shaila e Lorenzo: “Me ne vado”

C’è da dire che da qualche giorno Enzo Paolo Turchi si è mostrato particolarmente seccato dalla dinamica che coinvolge Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Specie quando ha visto i due non riuscire a contenersi tra effusioni varie davanti a tutti.

Enzo Paolo Turchi infatti in passate occasioni aveva detto che poteva anche risultare “antico”, ma non gradiva tale atteggiamento. E adesso sta facendo molto parlare la dichiarazione che il coreografo ha fatto in stanza da letto. A Luca Calvani ha confidato di non apprezzare il comportamento di alcuni coinquilini:

“Anche perché poi pure gli altri si mettono paura perché è forte e dicono ‘è meglio farmela amica’. Però tutto questo va benissimo, però non va bene per altre cose, non va bene per me, per chi vuole fare un percorso diverso. Non mi piace questa situazione, me ne vado. Sì, me ne vado“, ha detto Enzo Paolo Turchi.

Enzo Paolo che continua a sbugiardare il confessionale e gli autori! ✈️ 🤣🤣🤣#grandefratello pic.twitter.com/JFM6SryfhC — Amalia ❤️‍🔥 (@Amalia1867939) October 31, 2024

Cosa deciderà di fare a questo punto? Lascerà davvero la Casa come detto in questo video?