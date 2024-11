Momento esilarante a Tale e Quale Show, quando Roberto Ciufoli e Pino Insegno si sono calati nei panni de I Ricchi e Poveri. La loro performance ha trovato però la critica di Malgioglio: “Un film horror”.

Roberto Ciufoli imita i Ricchi e Poveri

Quando la settimana scorsa abbiamo scoperto che Roberto Ciufoli avrebbe dovuto imitare i Ricchi e Poveri a Tale e Quale Show, tutti abbiamo pensato che sarebbe stata sicuramente un’altra puntata ricca di risate e sorprese. Così è stato, ovviamente!

Per tutta la settimana, un po’ terrorizzato da come sarebbe potuta andare a finire, Roberto Ciufoli ha vestito i panni de I Ricchi e Poveri, con la complicità di X. Questo perché non avrebbe potuto fare sia Angelo che Angela, dunque ha dovuto chiedere un aiuto per potersi esibire e portare a casa la performance.

Il risultato è stato più divertente che preciso vocalmente. L’intento di intrattenere possiamo dire che è riuscito alla grande. In perfetto stile Tale e Quale Show, Roberto Ciufoli ha saputo certamente farci sorridere e trascorrere qualche momento di spensieratezza davanti alla TV. La sua esibizione è chiaramente diventata virale.

L’esibizione di Ciufoli a Tale e Quale

La performance di Roberto Ciufoli nei panni de I Ricchi e Poveri ovviamente è stata motivo di tanti commento sul web tra gli utenti e fan di Tale e Quale Show, che sembrano essersi molto divertiti.

la carriera di cirilli-pierantoni e valeria marini-alba parietti stroncata in un minuto e mezzo:#taleequaleshow pic.twitter.com/6qARcMxhL1 — ilbiondinodisatana (@_diemme) November 1, 2024

In seguito Roberto Ciufoli ha ricevuto anche il giudizio della giuria di Tale e Quale Show, che non ha potuto esimersi dal dire la sua. Ovviamente il più critico è stato ancora una volta Cristiano Malgioglio che non si è risparmiato: “Devo dire che Pino sembra Tarzan, tu invece sei favolosa vestita da donna. C’è stato un momento doloroso ma divertente. Un film horror”

Più morbidi gli altri componenti del tavolo. Alessia Marcuzzi non è riuscita a trattenere le risate e li ha trovati molto divertenti, stesso discorso vale per Giorgio Panariello, che ci ha scherzato su. Non è stato da meno il quarto giudice Massimo Lopez: “Mi avete fatto divertire, questo è il vero spirito di Tale e Quale”.

Roberto Ciufoli dunque in ogni caso si è ritenuto soddisfatto per questa performance!