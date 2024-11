Durante la puntata di questa sera di Tale e Quale Show, Feysal Bonciani stasera ha portato l’esibizione di Michael Jackson. Con la sua performance ha conquistato tutti e il pubblico gli ha regalato una bella standing ovation.

Feysal Bonciani imita Michael Jackson

Tra i primi della classe di questa edizione di Tale e Quale Show, Feysal Bonciani stasera ha dato ancora una volta il meglio di sé. Se già nelle occasioni precedenti le difficoltà non sono mancate, stasera imitare il Re del Pop, Michael Jackson non è stata certamente cosa da poco!

Con grande emozione, Feysal Bonciani ha accettato questo incarico fantastico e si è messo subito a lavoro e per tutta la settimana ha studiato sodo e ogni minimo dettaglio del celebre artista. Un omaggio strepitoso quello dell’attore e cantante.

Una settimana in cui ha ammesso di non aver dormito, perché sentiva parecchio questa sfida. In ogni caso si è trattata di una vera mission impossible per lui, comunque portata a casa in modo dignitoso.

🕺 “Billie Jean is not my lover

She's just a girl who claims that I am the one”



Feisal Bonciani interpreta Michael Jackson a #TaleEQualeShow pic.twitter.com/iaoGBpYcLQ — Tale e Quale Show (@taleequaleshow) November 1, 2024

Tale e Quale Show, il parere della giuria

Alessia Marcuzzi è stata accontentata. Era stata proprio lei a chiedere agli addetti ai lavori di affidare l’imitazione di Michael Jackson a Feysal Bonciani. Come avrà giudicato questa performance?

Non sono mancati ovviamente i pareri dei colleghi giurati di Tale e Quale Show. La Marcuzzi per esempio ha affermato quanto segue: “Sei stato bravissimo, ma hai più nelle tue corde Prince. Sei riuscito a contenere la tua voce. Nel ballo ovviamente Michael è irraggiungibile, ma sei stato bravo”.

Giorgio Panariello si è detto soddisfatto: “Per me l’hai beccata, ho apprezzato”. Dello stesso avviso anche Massimo Lopez.

Immancabile anche il parere di Cristiano Malgioglio, che come sempre ci ha deliziato con le sue testimonianze: “Nel mondo ci sono tanti che lo imitano”, ha precisato subito. Ma gli è piaciuto? “Sinceramente non gli somigliavi per niente in nulla, né nel ballo né nella voce”, ha concluso lapidario.