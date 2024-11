Durante le prove della finale di Tale e Quale Show è arrivata una bellissima sorpresa per Carmen Di Pietro da parte di suo figlio Alessandro, tornato dalla Danimarca.

Sorpresa per Carmen Di Pietro

Una delle protagoniste assolute di questa edizione di Tale e Quale Show è stata senza dubbio Carmen Di Pietro. Puntata dopo puntata infatti la celebre e amata showgirl ha fatto divertire tutto il pubblico con le sue “terribili” esibizioni, che sono diventate virali sui social. Domani sera intanto su Rai 1 andrà in onda la finale del talent show condotto da Carlo Conti e nel corso della diretta scopriremo chi sarà a vincere quest’anno la fortunata trasmissione, da anni nel cuore dei telespettatori.

Proprio per quest’ultima imperdibile puntata, la Di Pietro dovrà imitare nientemeno che Cristiano Malgioglio, che come sappiamo in queste settimane ha costantemente demolito le performance della showgirl. Il pubblico attende già con ansia di scoprire cosa accadrà in studio e le risate saranno assicurate.

In queste ore intanto per Carmen Di Pietro è arrivata una bellissima e inaspettata emozione. Alessandro Iannoni, figlio della soubrette, è infatti tornato dalla Danimarca per fare una sorpresa a sua madre durante le prove della finale di Tale e Quale Show. A quel punto Carmen, visibilmente emozionata e stupita, non ha potuto trattenere la commozione ed è scoppiata in lacrime. Il dolce momento ha naturalmente emozionato il web e il video ha fatto in breve il giro dei social.

Carmen Di Pietro al figlio: “Cazzo fai qua?” Il figlio di Carmen torna dalla Danimarca e le fa una sorpresa durante le prove di #TaleEQualeShow pic.twitter.com/Nv7liODRTT — Cinguetterai  (@Cinguetterai) November 6, 2024

Il pubblico nel frattempo attende con ansia di scoprire cosa accadrà nel corso della finale di Tale e Quale Show. Chi sarà quest’anno a vincere il programma di Rai 1? Ma soprattutto come ci stupirà Carmen per la sua ultima esibizione? Lo scopriremo solo domani sera. Appuntamento come sempre sul primo canale, naturalmente alle 21.30 in diretta con Carlo Conti.