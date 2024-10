Carmen Di Pietro torna a esibirsi a Tale e Quale Show 2024 in occasione della quarta puntata e fa una terrificante esibizione di Rosanna Fratello.

L’esibizione di Carmen Di Pietro

Anche questa settimana Carmen DI Pietro è tornata a far divertire il pubblico. Come tutti sappiamo quest’anno la showgirl è nel cast di Tale e Quale Show 2024 e con le sue performance sta facendo sorridere tutti i fan del celebre talent show di Carlo Conti. Stasera nel mentre sta andando in onda la quarta puntata della trasmissione di Rai 1 e per l’occasione non è mancata una nuova esibizione di Carmen.

Dopo aver vestito i panni di Paola e Chiara insieme a Valeria Marini la scorsa settimana, stasera la Di Pietro ha imitato Rosanna Fratello. Nuovamente però la performance è stata terrificante e ovviamente in breve è diventata virale sui social. Poco dopo sono arrivati i cattivissimi commenti dei giudici e tutti attendevano le parole di Cristiano Malgioglio, che fin dalla prima settimana ha massacrato la showgirl.

Dopo aver ascoltato Carmen Di Pietro, il paroliere ha immediatamente preso parola e ha così affermato: “Mi è venuto un male nell’anima. Una sofferenza veramente incredibile. […] Le persone mi fermano per strada e mi chiedono se Carmen ci è o ci fa”.

Sui social nel mentre non si parla altro che dell’imitazione di Carmen, che ancora una volta è stata, a suo modo, una delle più epiche della serata.