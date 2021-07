Carmen: ecco come la personal trainer è tornata in forma

Come diventare la migliore versione di se stessi

In un capoverso delle Satire di Giovenale è annoverata la celebre locuzione latina: Mens sana in corpore sano.

Parte proprio da qui il racconto di Carmen (@carmen_soho), che dopo un periodo dove si sono affollate molte cose da risolvere, aveva perso la sua forma fisica.

L’ha ritrovata grazie a una buona dose di motivazione e un allenamento associato a un piano alimentare bilanciato studiato da Marco Cartoni, presso il suo studio, Mc Kinesiology Studio, nel centro di Salò. In particolare, lo studio offre un allenamento e un piano alimentare one-to-one. Marco Cantoni ha conseguito una laurea magistrale in Scienze delle attività motorie preventive ed adattate, presso l’Università di Brescia. Attualmente sta studiando per conseguire il titolo in Scienze dell’alimentazione, presso l’ateneo del San Raffaele di Roma ed è ambasciatore I.S.S.A. Europe.

Ciao Carmen, raccontaci il momento clou, dove hai deciso di riprendere la tua forma fisica.

Durante il periodo del lockdown, mi sono occupata di molte cose. Ho iniziato a trascurare l’alimentazione e non ero più costante con i miei allenamenti settimanali. Soprattutto, avevo perso la motivazione e, dopo un po’ di tempo mi sono ritrovata fuori forma.

Cosa hai fatto?

La prima cosa che ho pensato è stata di affidarmi a un esperto ed è quello che suggerisco sempre, a quelli che mi chiedono come ho fatto a recuperare in tempi brevi non solo la forma fisica, ma la motivazione. Capita a tutti di passare dei periodi di tensione e stress, in quei momenti nella maggior parte dei casi ci si trascura. Per ritrovarsi la miglior cosa è mettersi nelle mani giuste, così ho chiesto a Marco Cartoni di seguirmi.

Come stai vivendo questo periodo e come si compone la tua dieta?

Ognuno di noi ha una fisicità diversa e non posso suggerire un determinato regime. Nel mio caso sto seguendo un adeguato apporto calorico, che mi consente di affrontare un allenamento mirato e tutte le attività che comportano la mia giornata. Suggerisco a chi ci legge di rivolgersi agli esperti, fidatevi i risultati non tardano ad arrivare e personalmente ho raggiunto obiettivi incredibili: mai stata così in forma prima d’ora e con un ottimo livello di entusiasmo.

A cura di Rossella di Pierro

