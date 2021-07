Secondo gli specialisti del settore, il mercato dei Personal Trainer in Italia ammonta a 36 milioni di euro all’anno. In aggiunta, in un momento economico difficoltoso, il settore è quello che si è espanso più velocemente.

L’importanza di mantenere una buona salute sia fisica che mentale non è mai stata così chiara come in questo ultimo anno. Proprio per questo il ramo dei Personal Trainer si trova oggi in una posizione invidiabile a tal punto che si stima che gli allenamenti on line genereranno in tutto il mondo oltre 6 miliardi di entrate.

SETTORE COMPETITIVO

Nel settore del fitness raggiungere il livello più alto significa creare un marchio personale basato sui risultati e sulla propria immagine e fama; questo è quello che ha fatto Alessandro Cassano, che ha sfruttato il periodo della pandemia per continuare a formarsi e per espandere i propri servizi. Per sfruttare al meglio la sua portata on line, ha lanciato il suo sito web e si è perfezionato sui social network riuscendo a guadagnarsi un pubblico globale.

Allo stesso modo si è aperto alle interviste di media nazionali e internazionali per diffondere il suo marchio personale di formazione, alimentato dalla sua recente innovazione: TRIVO, un programma che mira al raggiungimento del benessere psico fisico attraverso sedute di allenamento one-to-one su misura per i singoli clienti.

LA CONOSCENZA È FONDAMENTALE

Avere capacità innate è una cosa, ma essere in grado di padroneggiarle è un’altra. Secondo Alessandro, per divenire “il personal Trainer” e per emergere, la conoscenza è cruciale.

«Mi sono sempre posto degli obiettivi», dice «e il raggiungimento del diploma da Personal Trainer conseguito presso Federazione Italiana Fitness è stato il primo passo della mia carriera». Questa qualifica, sebbene lui fosse già conosciuto per le sue competenze, il suo carisma la sua energia e le potenti doti di comunicazione e relazione, lo ha portato a espandere la sua clientela. Fino ad arrivare ad allenare professionisti del mondo dello sport come Marco Marchionni, Giambattista Venditti e Matteo Azzali.

Lo stesso Alessandro Cassano afferma che: «Prendersi cura di atleti famosi è sicuramente importante per la propria crescita personale e per l’immagine. Ma non bisogna mai sentirsi arrivati. Ho sempre avuto fame di apprendere. E in ogni momento di inattività mi sono messo a studiare per aggiornarmi e ottenere altre specializzazioni e master. Come quello in fitness metabolico e dimagrimento, tecnico fitness e nutrizione, forza e ipertrofia e functional training al femminile».

AVANZARE ED EVOLVERE

«Ci sono tanti bravi Personal Trainer; distinguersi non è facile», dice Alessandro. «Avere un piano e stabilire obiettivi è la base, ma non bi- sogna mai smettere di evolversi», afferma.

Un altro aspetto importante che caratterizza la crescita professionale è la collaborazione ufficiale con l’azienda leader del settore dell’integrazione sportiva Why Sport “Forged”. Alessandro ha sempre creduto che il benessere fisico e quello mentale fossero facce della stessa medaglia.

I corsi di PNL (Programmazione Neuro Linguistica) e life coaching, conseguiti a Milano presso l’Accademia “Allenati per l’ec- cellenza”, che gli hanno permesso di divenire membro dell’ICF (Internazional Coaching Federation), hanno dato alla sua formazione individuale una nuova dimensione.

L’approccio olistico che promuove attraverso TRIVO gli permette di stare a fianco dei suoi clienti sia per quanto riguarda l’aspetto fisico che per quello mentale, dando loro modo di esplorare le loro risorse e potenzialità finalizzate al superamento di ostacoli e limiti sia in palestra che nella vita di tutti i giorni.

LEZIONI PER IL FUTURO

La recente apertura della sua palestra a Parma, dove si trovano tecnici e specialisti del benessere e della nutrizione, è l’esempio e il risultato della tenacia e della determinazione che Alessandro ha messo in atto in questo anno così difficile e particolare ma che gli ha dato innumerevoli soddisfazioni.

A cura di Rossella di Pierro

Novella 2000 © riproduzione riservata.