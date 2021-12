1 La nomination contro Maria Monsè

Al Grande Fratello Vip ieri sera, durante le nomination, si è scatenato il caos tra Maria Monsè e Carmen Russo. La prima ha fatto il pieno di voti e, quanto è arrivato il suo momento, ha fatto il nome proprio della moglie di Enzo Paolo Turchi, con un’accusa ben precisa. Ecco quanto raccolto da Biccy: “Lei non mi è piaciuta quando ha detto ‘noi votiamo i nuovi arrivati, è una prassi’. Mi spiace, ma è una cosa non bella“.

Le parole di Maria Monsè non sono piaciute per nulla a Carmen Russo la quale fin da subito ha negato di aver fatto quelle dichiarazioni. Tornate in salone le due hanno iniziato a litigare duramente. La ballerina nel replicare ha anche lanciato una particolare indiscrezione:

“Ma stai attenta a quello che dici. Sei una roba allucinante, ti rendi conto? Non ho mai detto le cose di cui mi accusi, stai mentendo, oppure non ricordi bene quello che è accaduto. Tu dai i numeri Maria. Ti conosco da una vita e so tutto. Sei una che fa cose che non mi piacciono. Ti posso raccontare episodi che non voglio dire. Meglio che non parlo di tante cose che sono successe. Ci vuole un minimo di stile e io ce l’ho. Sei logorante davvero”.

Questo l’attacco sferrato da Carmen Russo, che ha poi aggiunto rivolgendosi a Maria Monsè: “Quando tu mi hai telefonato per dirmi ‘vieni a Pomeriggio 5 che ho uno scontro con la Marchesa. Ho una foto e mi servi, devi sostenermi quando farò delle cose’. Dai lasciamo perdere che è meglio”.

(QUI IL VIDEO DEL MOMENTO) Insomma tra Carmen Russo e Maria Monsè non sembra scorrere buon sangue. Riusciranno a chiarire? Nel mentre durante la scorsa puntata la ballerina ha rivisto suo marito Enzo Paolo…